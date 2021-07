Punteggi più alti permetteranno di ottenere un incarico di supplenza per più mesi nella mansione di proprio interesse. Si ricorda che sarà la scuola presso cui l'aspirante stipulerà il contratto di lavoro a effettuare i dovuti controlli su titoli e servizi dichiarati. Il punteggio finale verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato in fase di compilazione dell'istanza (i servizi e i titoli saranno valutati sino al 22 aprile, ovvero, l'ultimo giorno utile per presentare la domanda).

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".