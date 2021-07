Avviate le assunzioni in Bricocenter, una delle principali aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti di falegnameria, ferramenta e fai da te. Le selezioni sono rivolte a persone diplomate che potranno inoltrare la propria candidatura online per la posizione di addetto alle vendite o addetto alla logistica.

Bricocenter: avviate le assunzioni in Italia

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Bricocenter, l'azienda è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite da destinare nelle sedi di Frosinone, Ascoli Piceno, Curtatone in provincia di Mantova, Cuneo, Cremona, Palermo, L'Aquila, Vertemate (Como), Massa Carrara, Parma, Salerno e Perugia.

Inoltre, sono aperte le assunzioni per addetti alla logistica che saranno inseriti nei centri di distribuzione di Ascoli Piceno, Curtatone (Mantova), Muggia (Friuli Venezia Giulia), Falconara in provincia di Ancona, Frosinone, Padova, Fano (Pesaro e Urbino) e Viareggio in provincia di Lucca.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite avranno un ruolo fondamentale nell'accompagnamento della clientela verso l'acquisto, fornendo le informazioni necessarie al fine di rendere più confortevole la propria esperienza all'interno dei punti vendita Bricocenter. Inoltre, dovranno fare in modo che l'intero negozio sia perfettamente in ordine e venga rifornito costantemente, dovranno prendere parte anche alle iniziative dedicate ai clienti allo scopo di proporre le promozioni in corso e contribuiranno allo sviluppo delle competenze di tutto il team.

I requisiti principali per le assunzioni sono: diploma di scuola superiore, esperienze in ambito retail, passione per la vendita, capacità nell'utilizzo di strumenti digitali e attitudine al lavoro di squadra.

Posizioni aperte anche per addetti alla logistica, i requisiti

Gli addetti alla logistica, invece, si occuperanno della ricezione della merce e del suo smistamento, della movimentazione dei colli all'interno del centro di distribuzione, di controllare e verificare la merce da destinare al cliente e parteciperanno all'allestimento delle zone espositive facendo modo che il negozio sia sempre pulito ed ordinato.

Inoltre, avranno anche un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento del punto vendita. Per questa posizione si richiede un diploma di maturità, passione per il settore vendite, esperienze in campo operativo e logistico, confidenza con il digitale e orientamento al risultato, oltre ad avere delle ottime capacità di organizzazione e pianificazione.

Gli interessati alle assunzioni in Bricocenter potranno consultare le offerte di lavoro attualmente attive ed inoltrare la candidatura per la posizione desiderata.