Per candidarsi alla suddetta posizione non sarà necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma i candidati dovranno avere ottime capacità nella risoluzione delle eventuali problematiche, attitudine al teamworking , capacità relazionali e nel prendere in autonomia le decisioni per la gestione del layout merceologico.

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate di recente, infatti, Decathlon è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei seguenti reparti: ciclismo, trekking, escursionismo , sport di montagna, running , sport acquatici e nelle filiali di Casal Del Marmo (Roma), Villafranca (Verona) , Gallarate in provincia di Varese, Castelletto Ticino (Novara), Segrate (Milano) e Grosseto. Inoltre, sono aperte le assunzioni anche per addetti al magazzino che opereranno nelle sedi di Castel San Pietro Terme (Bologna), Brandizzo (Torino), Maddaloni in provincia di Caserta e Basiano (Milano).

