Nuove assunzioni lanciate dalla compagnia dell'energia Enel. La multinazionale, infatti, mira al potenziamento del proprio organico e sta attuando un piano di assunzioni per il reclutamento di figure diplomate e laureate.

Nel dettaglio, le assunzioni aperte nei giorni scorsi riguardano diplomati per posizioni tecnico-operative e laureati per lavorare come data developer.

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale apposito di Enel, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae.

Selezioni aperte per diplomati per posizioni tecnico-operative

Le selezioni relative al personale che dovrà ricoprire posizioni tecnico-operative sono aperte ai diplomati, infatti, svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi distribuite in tutta Italia e il loro inserimento avverrà con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi.

I soggetti scelti verranno affiancati da personale esperto per l'espletamento delle proprie funzioni. Si occuperanno di fornire assistenza alla clientela, programmando gli interventi di manutenzione sulle centrali elettriche, su cavi e cablaggi. Inoltre, si occuperanno anche degli interventi straordinari di manutenzione.

Per candidarsi alla suddetta posizione occorrerà un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico o professionale e a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico e dell'energia.

È necessario avere competenze in ambito tecnico, disponibilità a effettuare turni in reperibilità, sensibilità in materia di sicurezza, ottime capacità organizzative e di relazione, proattività e rispetto delle scadenze.

Si ricercano anche laureati che lavorino come data developer

I data developer, invece, avranno un ruolo di responsabilità nelle attività di progettazione, sviluppo e manutenzione di modelli, nella predisposizione dei servizi ODATA, nel reporting SAP business object webintelligence e nello sviluppo di applicazioni custom per la presentazione dei dati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, i candidati ideali dovranno avere una laurea a indirizzo scientifico, esperienza maturata e comprovata nello stesso settore, conoscenza tools di software, propensione al problem solving, spinta all'innovazione ed elevata capacità a lavorare in team. Si richiedono anche competenze linguistiche, in particolare la conoscenza delle lingue Inglese e Spagnolo.

Queste figure saranno assunte con contratti a tempo indeterminato.