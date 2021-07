A breve sarà avviata dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) la procedura straordinaria per l'assunzione di insegnanti per l'anno scolastico 2021/2022. Le GPS impiegate saranno quelle stabilite in base all'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020.

Quali saranno le modalità per la procedura straordinaria da GPS

Le immissioni in ruolo straordinarie, quindi valide esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, saranno eseguite sulle posizioni superstiti dallo scorrimento dalle Graduatorie a esaurimento (Gae).

La procedura coinvolgerà sia le nomine su sostegno sia posto comune, e le posizioni assegnate saranno accompagnate in un primo momento da un contratto a tempo determinato, che diverrà a tempo indeterminato in seguito all'esito positivo della valutazione finale e al conseguimento dell'anno di prova.

È inoltre necessario prevedere l'accantonamento dei posti per i concorsi ordinari che sono stati banditi l'anno precedente: le posizioni saranno restituite negli anni successivi.

I requisiti per le assunzioni su posto comune e per le assunzioni su sostegno sono differenti

Per quanto riguarda la nomina su posto comune il Decreto Legge 25 maggio 2021, 73 (decreto Sostegni bis) ha stabilito il requisito degli anni di servizio. Invece, per quanto riguarda la nomina su sostegno, basterà indicare il titolo. Ciò permetterà lo scorrimento della graduatoria in quanto gli eventuali anni di servizio non saranno significativi per la nomina ma potranno rappresentare un titolo aggiuntivo.

Per la nomina su posto comune, sulla Gazzetta Ufficiale si è verificato un cambiamento riguardo il requisito di servizio presente nel Decreto Sostegni bis.

Mentre nel D.L. per accedere all'assunzione su classe di concorso erano necessari esclusivamente i tre anni di servizio negli ultimi dieci, la Gazzetta specifica che questi ultimi, anche se non consecutivi, dovevano essere impiegati su rispettivo posto comune nelle scuole statali.

Per la nomina su sostegno è previsto lo scorrimento dell'intera graduatoria.

Il proposito è quello di ricoprire 11mila posizioni, ma non è stata ancora resa nota la divisione per provincia.

Le possibili date per le domande sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione ha recentemente annunciato che le probabili date in cui si verificherà l'aperura delle aree per l'inoltro della domanda per le assunzioni saranno comprese tra le ore nove del 2 agosto 2021 e le ore 23:59 del 12 agosto 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata in modalità telematica sul portale Polis Istanze Online dopo aver effettuato il login tramite le proprie credenziali o tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID).