La multinazionale del settore dolciario Ferrero ha indetto nuove assunzioni per la figura professionale di operaio da inserire negli stabilimenti di Balvano (Potenza), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), Pozzuolo Martesana (Milano) e Alba in provincia di Cuneo, oltre a selezionare manutentori meccanici per la sede di Pozzuolo Martesana (Milano).

Nuove assunzioni in Ferrero

Le assunzioni sono rivolte a giovani diplomati che avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale all'interno di un'azienda in continua crescita. Con i suoi 35mila collaboratori, infatti, la multinazionale rappresenta una delle più importanti aziende attive nel settore e presenti in tutto il mondo.

In Italia, per esempio, ha sedi a Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza), Alba (Cuneo) e Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino che richiedono l'impiego di operai per il potenziamento del sistema produttivo. Per la sola sede di Pozzuolo Martesana, invece, l'azienda ha aperto le assunzioni per manutentori meccanici.

Selezioni in corso per operai

Gli operai, infatti, dovranno occuparsi dell'efficientamento della produzione garantendo la continuità del servizio e il corretto confezionamento dei prodotti. Inoltre, dovranno segnalare agli addetti alla manutenzione eventuali guasti e anomalie riscontrate anche al fine di evitare un blocco della produzione. Gli operai dovranno anche garantire il corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari cercando di migliorare il sistema produttivo.

Per questa posizione, infatti, non sarà richiesto un diploma, ma i candidati ideali dovranno essere in grado di prestare maggiore attenzione ai clienti, avere un attitudine al problem solving, propensione ai lavori manuali ed operativi e capacità nel teamworking.

Si ricercano anche tecnici di manutenzione, i requisiti

I manutentori meccanici, invece, dovranno garantire il corretto funzionamento dei macchinari adibiti alla produzione e del confezionamento dei prodotti, garantire i giusti processi di preparazione delle macchine di incarto e assicurare l'efficienza delle macchine utensili.

Inoltre, effettueranno le verifiche e le attività di riparazione su pompe, valvole, organi pneumatici e nastri di trasporto. In questo caso, servirà un diploma di maturità, esperienza nello stesso settore e disponibilità a lavorare su tre turni. Inoltre, sono richieste anche doti organizzative e di pianificazione del proprio lavoro.

Gli interessati alle assunzioni potranno verificare tutte le posizioni aperte ed inviare il curriculum per la posizione che si addice alla propria preparazione.