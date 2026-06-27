La Juventus sta lavorando sodo per rendere più competitiva la rosa allenata da Luciano Spalletti. In vista della sessione estiva di calciomercato, alla Continassa hanno messo nel mirino il centrocampista ivoriano Franck Kessié, ma c'è anche il difensore Oscar Mingueza. Occhi puntati anche sul futuro di David Puczka: il tecnico di Certaldo prima di cederlo ad altri club vuole valutarlo con la prima squadra.

Juve-Arsenal: sfida per Mingueza del Celta Vigo

In vista della prossima stagione, la Juve lavora per mettere a segno i primi colpi di mercato.

Dal momento che la dirigenza intende rinnovare diversi reparti per essere più competitivi, a centrocampo è stato messo nel mirino l'ex rossonero Franck Kessié anche se prima di acquistarlo il club dovrebbe ceder qualcuno. Il calciatore ivoriano vuole tornare in Europa dopo l'esperienza vissuta in Arabia all'Al-Ahli visto che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Nel caso dovesse tornare in Serie A, il 29enne dovrà rivedere il suo ingaggio visto che ora percepisce 14 milioni di euro.

In difesa è spuntato il nome di Oscar Mingueza. Per portare il difensore classe 1999 a Torino, la Continassa deve superare la concorrenza dell'Arsenal e dell'Aston Villa: il 27enne ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Celta Vigo e quindi lascerà la Liga a parametro 0.

Il futuro del David Puczka è invece in bilico: la Juve valuta il 21enne austriaco 40 milioni di euro e su di lui ci sono ci sono diversi club europei, ma Luciano Spalletti prima di cederlo vuole vederlo all'opera con la prima squadra.

Calciomercato: le ultime novità

Paulo Dybala ha trovato l'intesa per il prolungamento di contratto con la Roma. L'argentino è pronto a firmare un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un altro anno a 3 milioni di euro. Trevoh Chalobah andrà via dal Chelsea: il Como ha già avviato i contatti per il 26enne, ma alla finestra sono pronte ad osservare il difensore/centrocampista anche Inter e Milan. La Lazio è invece pronta ad acquistare dal Bayern Monaco Jonathan Asp: la cifra dell'operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro più una % sulla rivendita futura che andrà ai bavaresi, mentre il 20enne è pronto a firmare un contratto fino al 2030 più opzione per il 2031.

Aurélien Djani Tchouaméni non rientra nei progetti di José Mourinho al Real Madrid e quindi è finito sul mercato con destinazione Premier League. Il portiere del Barcellona Marc Ter Stegen è sempre più vicino all'Ajax in prestito. Sandro Tonali è invece in procinto di firmare un contratto fino al 2032 col Tottenham dal Newcastle.