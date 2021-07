Lidl continua le assunzioni per profili diplomati e non. Nel dettaglio, la nota catena di ipermercati con sede principale in Germania ha avviato le selezioni per addetti alle vendite e operatori di filiale da inserire nei negozi presenti anche in Italia e che potranno inoltrare la propria candidatura direttamente online.

Lidl apre nuove assunzioni in Italia

Le assunzioni in Lidl rappresentano un buon punto di partenza per tutti coloro che desiderano far parte del settore della grande distribuzione organizzata e avviare un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore della distribuzione di beni alimentari e di largo consumo.

Le attuali assunzioni, infatti, si concentrano su diversi punti vendita tra cui Verona, Mestrino (Padova) e Albignasego (Padova) che richiedono l'impiego di addetti alle vendite. Mentre per i negozi, tra gli altri, di Montichiari (Brescia), Chiampo (Vicenza), Milano e Verona viene richiesta la figura di operatore di filiale.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite avranno la funzione di assistere la clientela in tutte le fasi di acquisto e di vendita, illustrando tutte le promozioni e gli sconti dei prodotti ai clienti. Si occuperanno della tenuta in ordine dei locali, del rifornimento dei prodotti negli appositi bancali e collaboreranno con il team per una gestione ottimale del punto vendita.

Saranno chiamati anche a svolgere le operazioni di incasso e di pagamenti, oltre a fornire adeguato supporto nelle fasi di resi. Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite sarà necessario un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, approccio al multitasking e flessibilità oraria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I requisiti previsti per gli operatori di filiale

Gli operatori di filiale, invece, avranno una funzione analoga agli addetti alle vendite e svolgeranno le seguenti mansioni: assistere la clientela in modo ottimale, occuparsi dell'approvvigionamento del punto vendita, pulire gli spazi all'interno e all'esterno dei locali adibiti alla vendita, curare il proprio reparto e preparare i nuovi articoli in promozione.

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul portale Lidl, per questa posizione non occorrerà un diploma di maturità né una pregressa esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata.

Saranno necessarie ottime capacità di relazione, capacità nell'effettuare più mansioni in contemporanea, propensione ai lavori manuali e operativi e grande affidabilità. Gli interessati alle assunzioni in Lidl potranno visualizzare tutte le posizioni aperte sul portale dell'azienda e, dopo aver effettuato la registrazione, inviare il proprio curriculum per il ruolo desiderato.