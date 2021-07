Acqua & Sapone, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e operante nel commercio di prodotti cosmetici e per la casa, ha recentemente dato il via libera a nuove assunzioni di personale da inserire nelle regioni Lombardia e Marche per far fronte al potenziamento degli organici in negozi di nuova apertura.

Acqua & Sapone ricerca risorse anche con poca esperienza

In particolare, ricerca assistenti alla vendita per i quali non viene richiesto alcun titolo di studio specifico, anche se è preferibile il possesso di un'esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito retail.

Il curriculum potrà essere inviato direttamente online alla sezione dedicata. Stando alle Offerte di lavoro apparse sul portale, infatti, la società è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei punti vendita di L'Aquila, Trescore Balneario in provincia di Bergamo, Paratico (Brescia), Rho (Milano), Arosio (Como), Vergiate (Varese) e Milano Centro.

Assunzioni in corso per assistenti alla vendita

Tutti i candidati selezionati saranno avviati ad un percorso di formazione che li guiderà nell'apprendimento delle proprie conoscenze in ambito vendite e acquisire le strategie di marketing. Al termine, invece, dovranno essere in grado di fornire un supporto alla clientela accompagnandola e garantendo tutte le informazioni necessarie sulle promozioni in corso lanciate da Acqua & Sapone.

Inoltre, si occuperanno della gestione degli ordini avanzati dalla clientela, dell'approvvigionamento del punto vendita e nella sistemazione della merce nella scaffalatura, tenendo conto delle date di scadenza e del reparto di appartenenza. Si occuperanno anche degli incassi con la gestione dei diversi metodi di pagamento e della pulizia e dell'ordine dei locali.

I requisiti richiesti

I requisiti principali per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite sono: propensione al contatto con il pubblico e alle relazioni con la clientela, attitudine alla risoluzione delle eventuali problematiche, capacità di lavorare e di rapportarsi in un team, capacità di apprendimento e di comunicazione, flessibilità dell'orario di lavoro, orientamento al raggiungimento di un ottime risultato economico, disponibilità a lavorare su turni e buon uso del pc e dei software da utilizzare per la gestione del carico/scarico merci.

Gli interessati alle assunzioni potranno collegarsi sul portale Acqua & Sapone e, dopo aver scelto la posizione e il luogo di lavoro potranno inviare il proprio curriculum vitae online alla sezione dedicata.