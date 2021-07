Il nuovo decreto Covid-19 di Draghi che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede molte novità e in primis stabilisce l'obbligo di presentare il green pass per l'accesso a tutta una serie di luoghi al chiuso, comprese le selezioni pubbliche. Dal 6 agosto infatti tutti coloro che vogliono partecipare ad un concorso pubblico devono esibire la cosiddetta certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Concorsi pubblici servirà il green pass: nuova modalità di utilizzo

Più nello specifico il green pass servirà a dimostrare tre requisiti: certificherà la somministrazione della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 nei sei mesi immediatamente precedenti, o l'esito negativo a un tampone molecolare o antigenico.

In quest'ultimo caso, infatti sarà sempre possibile far vedere il referto negativo attestante l'effettuazione di un test molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dello svolgimento del concorso.

Questa documentazione sarà richiesta poter accedere ai seguenti luoghi, attività a partire dal 6 agosto prossimo:

servizi per la ristorazione e per il consumo al tavolo al chiuso;

competizioni sportivi, eventi, spettacoli aperti al pubblico;

mostre e musei;

palestre, piscine, centri benessere con riferimento alle attività al chiuso;

convegni, fiere, sagre e congressi;

parchi e centri termali;

centri sociali, ricreativi, culturali per le attività al chiuso;

casinò e sale bingo;

Il green pass servirà a spostarsi senza pensieri in Italia, anche tra Regioni, Comuni e Province di vari colori.

Su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, si è inoltre deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e sono stati previsti anche diversi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Come e dove richiedere il green pass

La certificazione verde può essere richiesta in vari modi:

si può procedere utilizzando la app Immuni o l'app Io;

ci si può collegare al sito "Digital green certificate": qui si può inserire il proprio Spid (o l'identità digitale Cie). A questo punto viene generato un Qr code digitale o stampabile con una firma digitale del Ministero della Salute;

si può anche accedere al proprio fascicolo sanitario regionale.

Per quanto riguarda i canali fisici, invece, è possibile consultare il proprio medico di base, mostrando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria.

ll pass nazionale è in italiano e in inglese, ma si può scaricare gratuitamente anche in altre lingue. Una volta scaricato non si cancella ma può esser revocato in caso di tampone positivo.