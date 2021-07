Sopraggiungono nuove Offerte di lavoro all'interno di una delle aziende più conosciute sul territorio italiano. Poste Italiane S.p.a. ha infatti pubblicato sul proprio sito web un annuncio riguardante la selezione di personale da inserire all'interno del proprio organico con la mansione di sportellista. La figura in questione avrà la mansione di promuovere e vendere i vari servizi offerti dall'azienda stessa ai vari clienti. La selezione preliminare sarà fatta in modalità esclusivamente telematica e le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 31 luglio 2021.

Ancora pochi giorni, quindi, per riuscire ad inviare la propria candidatura attraverso il portale web messo a disposizione dall'azienda.

Poste italiane: nuove offerte di lavoro

Sul sito web di Poste Italiane è stato pubblicato un annuncio di ricerca e selezione di operatori da inserire nei vari uffici postali con la mansione di sportellisti. Il candidato ideale avrà così modo di svolgere le varie attività di promozione e vendita dei vari servizi offerti dall'azienda e di espletamento delle varie procedure amministrative. Il contratto di lavoro, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, prevede assunzioni a tempo indeterminato in modalità part-time. Il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore con votazione finale non inferiore a 70/100, oppure 42/60 se con vecchio ordinamento.

Non sembrano esserci ulteriori titoli preferenziali ed eventuali master e lauree non potranno che essere valutati in maniera positiva, ma non strettamente necessari.

Poste italiane: come candidarsi alla nuova offerta di lavoro

Candidarsi alla nuova offerta di lavoro proposta da Poste Italiane non è complicato e per farlo bisognerà collegarsi al sito web dell'azienda e compilare il form messo a disposizione nell'area "Lavora con noi".

Cliccando sulla sezione "Carriere" si accederà alla schermata contenente la lista delle varie posizioni aperte al momento attuale ed una volta selezionata l'offerta di lavoro più idonea si dovranno riempire tutti i campi con i dati richieste e cliccare successivamente su "invia candidatura".

Così facendo, la candidatura inviata verrà registrata nel database e messa a disposizione del sistema per la fase di preselezione dei candidati.

Varie offerte di lavoro in Poste Italiane

Oltre alla figura di sportellista, sul sito di Poste Italiane sarà possibile candidarsi ad altre offerte di lavoro, come ad esempio quella relativa alla sezione Marketing and Sales, riservata ai laureati in economia, che ha come termine ultimo per la ricezione delle candidature il 31 dicembre 2021, o quella di Specialist Junior, riservata alla sede del Lazio. Per quanto riguarda invece le sedi di Milano e Bologna, l'azienda propone un'offerta di lavoro come Logistic Engineer, con scadenza al 31 luglio 2021.