Il nuovo mese è già entrato nel pieno della sua essenza e le previsioni dell'oroscopo forniscono consigli utili su come poter affrontare al meglio la nuova settimana che sta per sorgere. Il periodo in questione, compreso tra lunedì 5 e domenica 11 febbraio 2024, sembra riservare tante sorprese a chi è nato sotto al segno dei Pesci, mantenendo un po' in disparte un Ariete quasi esausto a causa delle varie discussioni che ha dovuto affrontare.

Il segno della Bilancia, invece, potrebbe dover testare la propria pazienza, seguendo a debita distanza un Gemelli fin troppo stressato.

La settimana in questione, soprattutto per alcuni, potrebbe rivelarsi utile per comprendere quelli che sono i propri limiti, fisici e mentali.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, la nuova settimana di febbraio dovrebbe essere presa un po' "con le pinze", considerando soprattutto le spiacevoli discussioni affrontate nei giorni precedenti. Cercare di mantenere un rapporto di coppia sano e duraturo, continuando a solidificare le fondamenta gettate, potrebbe essere una delle priorità per il periodo in questione.

Toro - l'Oroscopo di questa nuova settimana non può che consigliare al Toro di riflettere. Trovare qualche attimo da dedicare a sé stessi, cercando di comprendere quelle che sono le proprie emozioni ed i propri sentimenti, potrebbe rivelarsi utile per poter instaurare rapporti sinceri e duraturi sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa.

Gemelli - i Gemelli si troveranno immersi in giornate lavorative a volte eccessivamente pesanti, in cui riuscire a muoversi con serenità sembra essere assai complicato. Ci si potrebbe ritrovare costretti a dover prendere decisioni complicate e immediate, spesso senza alcuna tipologia di aiuto. Fortunatamente, però, in ambito sentimentale si potrà tirare un sospiro di sollievo e affidarsi alle cure di persone sincere e leali.

Cancro - il mese di febbraio non sembra essere tra i migliori, soprattutto per coloro che vorrebbero recuperare uno o più rapporti di amicizia e non solo. Riuscire a chiudere positivamente una discussione, considerando anche lo stress accumulato, non sembra essere semplice e l'unico consiglio plausibile è quello di fermarsi un attimo a riflettere, cercando così di capire quali sono le proprie priorità per riuscire a star bene e ritrovare l'equilibrio.

Leone - l'oroscopo settimanale sembra voler consigliare al Leone di abbassare un po' i livelli del proprio ego e cercare di comprendere meglio le situazioni che si presentano lungo il cammino. Rincorrere persone che non sembrano voler godere della compagnia del segno zodiacale in questione potrebbe non portare a nulla di positivo. Accettare i consigli che vengono elargiti sembra essere una delle migliori opzioni plausibili.

Vergine - mantenere la calma potrebbe essere il modo migliore per non prendere decisioni affrettate. Riflettere attentamente sulle proprie esperienze, traendone insegnamento e attendendo il sopraggiungere di momenti più luminosi e adatti, aiuterà il segno della Vergine a vivere al meglio la propria vita.

L'oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - la serenità, secondo le previsioni dell'oroscopo, servirà alla Bilancia per riuscire a mantenere saldi i rapporti senza mandare tutto in fumo. Non sembra essere il periodo migliore per riallacciare vecchi rapporti, ma potrebbe essere la settimana ideale per ampliare le proprie conoscenze ed avere una marcia in più sia sul lavoro che all'interno della sfera sentimentale.

Scorpione - lo Scorpione è uno di quei segni zodiacali con tanta voglia di mettersi in gioco e dimostrare di che pasta si è fatti, ma per il momento sarebbe bene mantenere la calma ed evitare di prendere decisioni troppo affrettate. Analizzare con superficialità le opzioni che si presentano lungo il cammino non servirà a nulla se non ad entrare in situazioni molto ingarbugliate e poco piacevoli.

Sagittario - l'oroscopo consiglia per la settimana che sta per sopraggiungere di allargare quelle che sono le proprie conoscenze evitando di rimuginare troppo sulle vecchie. Se una determinata situazione si potrà sistemare lo si capirà ampliamente e senza troppi sforzi nel momento più opportuno.

Capricorno - una nuova energia sembra investire il segno del Capricorno già dalle prime giornate di questa nuova settimana del mese. Febbraio non sembra volersi risparmiare, concedendo piacevoli sorprese e incontri utili al fine di migliorare il proprio futuro. In ambito lavorativo ed economico non ci si potrà lamentare.

Acquario - previsioni migliori di quelle che offerte dall'oroscopo di questo periodo potrebbero non esserci.

Viaggiare e conoscere nuovi mondi, nuove culture e persone diverse aiuterà a vedere il mondo con occhi diversi, modificando positivamente il proprio pensiero e permettendo all'Acquario di riempire il proprio bagaglio culturale. Sedersi, riflettendo sulla propria vita e organizzando il proprio futuro, servirà a muoversi in modo meno rischioso.

Pesci - anche il segno dei Pesci sembra voler mostrare una grinta diversa dal solito. Mettersi in gioco nel tentativo di spiccare fra i molti, potrebbe rivelarsi utile per raggiungere i propri obbiettivi. Il periodo in questione sembra essere il più adatto per trovare una sistemazione economica e lavorativa stabile.