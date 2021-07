Tra i vari annunci di lavoro attivi in questo momento sul sito web di Poste Italiane, vi è quello inerente alla selezione di corrieri SDA. Le domande dovranno essere inviate online entro la fine del mese di luglio e nel rispetto della procedura telematica prevista dall'azienda.

Le assunzioni di nuovi collaboratori SDA interessano le regioni di: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo.

Caratteristiche richieste per la partecipazione

Per presentare la propria candidatura, è necessario che i soggetti interessati siano in possesso di un diploma di maturità conseguito con un punteggio non inferiore a settanta su cento.

Oltre a questo, non sono richiesti altri requisiti di natura professionale, ma è gradito che il candidato abbia interesse a collaborare in un ambiente dinamico e innovativo e voglia di mettersi in gioco. Come specificato anche nell'annuncio stesso, infatti, l'azienda vorrebbe che coloro che entrano a far parte del team di Poste Italiane partecipino in prima persona con impegno e responsabilità, adottando un comportamento eticamente corretto e sempre attento alle esigenze degli utenti e alla qualità dei servizi offerti.

Informazioni contrattuali e sedi interessate

I candidati che verranno scelti mediante questa procedura concorsuale saranno inseriti mediante un contratto di lavoro a tempo determinato.

Dalle nuove assunzioni di corrieri SDA sono interessati alcuni dei più importanti HUB presenti nelle regioni italiane previamente indicate, con particolare riferimento a quelli situati nelle città di:

Landriano,

Melzo,

Varese,

Piacenza,

Novara,

Torino,

Venezia,

Verona,

Bologna,

Arezzo,

Firenze,

Roma,

Pomezia,

Rieti,

Pescara.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il prossimo 31 luglio.

Le canditure dovranno essere inviate telematicamente mediante il form appositamente disposto sul sito web di Poste Italiane: per farlo, dunque, i candidati interessati dovranno recarsi nell'apposita sezione del sito, cliccare sull'annuncio intitolato "addetti SDA Express Courier e Postel spa" e cliccare sul pulsante "invia candidatura ora".

Sempre in collaborazione con SDA, sul sito dell'azienda è attivo anche un annuncio di lavoro relativo alla selezione di logistic engineer per le sedi di Milano e Bologna: in questo caso è richiesto un titolo di laurea in ingegneria meccanica, gestionale, economica e scienze statistica ed un'esperienza pregressa di due o tre anni nel settore logistico. Le candidature potranno essere inviate sempre telematicamente entro il prossimo 31 luglio.