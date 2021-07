Il Senato ha approvato con 213 voti a favore, 28 contrari e una astensione il Decreto Sostegni Bis. Sono tante le procedure di concorso previste entro dicembre 2021 e inserite nel decreto. Il prossimo autunno sarà, dunque, ricco di selezioni per tanti docenti che aspettano di partecipare alle diverse procedure che il nuovo Decreto Sostegni Bis ha messo nero su bianco. A quelle sospese causa emergenza Covid si aggiungeranno, inoltre, le nuove, previste dal Decreto Sostegni Bis. I concorsi si svolgeranno entro l'anno 2021.

Concorso ordinario infanzia e primaria

Il bando per la procedura selettiva ordinaria era stato emanato con il decreto n. 498 del 21 aprile 2020, era entrato poi in una fase di stallo a causa della pandemia da Covid 19. Il concorso inserito all'interno del decreto Sostegni bis è stato ripreso e sarà avviato a breve, subendo una semplificazione nello svolgimento delle prove. Il concorso ordinario, infatti, non prevede più la selettiva ma solo uno scritto e un orale. I posti messi a bando sono 12.863 e le prove si svolgeranno entro ottobre 2021. Non è più possibile presentare domanda di partecipazione al concorso, in quanto lo stesso è scaduto il 13 luglio 2020.

Concorso ordinario secondaria di primo e secondo

Il concorso ordinario secondaria di primo e secondo grado è in corso di svolgimento, il cosiddetto Stem riguarda solo alcune classi di concorso: A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica Fisica, A028 Matematica e Scienze e A041 Scienze e Tecnologie informatiche.

Per le altre classi di concorso le prove si dovrebbero svolgere entro il 15 ottobre 2021.

Anche questa procedura concorsuale fa parte del decreto ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

Concorso straordinario per l’abilitazione e nuovo concorso straordinario

La procedura concorsuale, inserita nel decreto Sostegni bis, si svolgerà entro il 15 dicembre 2021.

Il concorso faceva parte del decreto n 497 del 21 aprile 2020, entrato in standby causa Covid.

Il bando è scaduto il 15 luglio 2020 e hanno presentato la domanda i docenti in possesso di tre anni di servizio. La prova prevista nel bando è un test scritto computer based con 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti.

La novità, oltre allo sblocco delle procedure concorsuali già bandite, riguarda la decisione di avviare un concorso straordinario sui posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo di settembre 2021. Il concorso sarò riservato e riguarderà i docenti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. La procedura sarà facilitata come tutti i concorsi straordinari: i docenti che supereranno la prova disciplinare saranno assunti per svolgere un percorso con una prova finale e l’immissione in ruolo a settembre 2022.

Il concorso straordinario si dovrà svolgere entro il 15 dicembre 2021.

Tfa Sostegno VI ciclo

In queste ore le Università di molte città italiane stanno provvedendo a pubblicare i bandi per il VI e ultimo ciclo di Tfa, il Tirocinio formativo abilitante relativo alla specializzazione sul sostegno.

Già note le date di svolgimento dei test, 20-23-24-30 settembre rispettivamente per infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Con decreto ministeriale 755 del 6 luglio sono stati resi noti i posti, sono 22 mila i docenti che avranno la possibilità di specializzarsi, i candidati risultati idonei al V ciclo Tfa accederanno direttamente al corso, mentre i docenti con tre anni di servizio non svolgeranno la prova preselettiva e svolgeranno direttamente la prova scritta. Il corso si dovrà concludere entro luglio 2022.