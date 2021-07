Nell'ottica della riapertura della Scuola di settembre, gli emendamenti approvati nella Commissione Bilancio della Camera nella giornata del 9 luglio intervengono prioritariamente sulle assunzioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Da un lato, infatti, è stato prorogato il contingente anti-Covid fino al 30 dicembre 2021, dall'altro il governo Draghi si starebbe impegnando per il maggior numero di docenti da stabilizzare. Le assunzioni del prossimo 1° settembre punteranno alla sanatoria dei docenti precari e, in particolare, agli iscritti alla prima fascia delle Graduatorie per le supplenze con almeno tre anni di servizio pregresso nella scuola.

Il periodo di servizio non servirà più per i docenti di sostegno se specializzati.

Nuovo concorso straordinario scuola da avviare entro il 15 dicembre 2021

I docenti che rimarranno tagliati fuori dalle assunzioni nella scuola del 2021-2022 potranno sperare nel nuovo concorso straordinario per i precari con tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque e su una riserva del 30% dei posti del futuro concorso ordinario nella scuola per chi ha tre anni di servizio negli ultimi dieci, come ha spiegato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Caterina Bini.

L'emendamento al decreto Sostegni bis votato lo scorso 9 luglio prevede che il concorso straordinario per l'abilitazione, bandito il 21 aprile scorso e finalizzato all'accesso ai percorsi abilitanti (una specie dei vecchi Pas), dovrà essere avviato entro il 15 dicembre 2021, in modo da permettere a chi conseguirà il titolo di essere idoneo già per le operazioni di mobilità degli insegnanti per l'anno scolastico 2022/2023.

Secondo le stime, il nuovo concorso nella scuola interesserebbe circa 11mila insegnanti. Il bando prevede anche una prova conclusiva: al termine del percorso abilitante, il candidato sarà assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza a partire dal 1° settembre 2022.

Assunzioni scuola 1° settembre 2021: docenti di sostegno, specializzazione da prendere entro il 31 luglio

In commissione, in attesa del voto finale al decreto Sostegni bis previsto per il prossimo 24 luglio, è stato approvato anche un emendamento per le assunzioni dei docenti del sostegno. La norma interessa tutti gli insegnanti che si specializzino entro il 31 luglio 2021 e, pertanto, anche coloro che sono attualmente in attesa di conseguire il titolo.

I docenti di sostegno specializzati verranno assunti con contratti a tempo determinato a partire dal 1° settembre prossimo e, dopo l'anno di prova e la successiva valutazione finale, otterranno il contratto a tempo indeterminato.

Scuola, assunzioni docenti e Ata contingente Covid: contratti fino al 30 dicembre 2021

Il provvedimento conferma anche la riapertura in sicurezza delle scuole al prossimo settembre mediante il contingente aggiuntivo di docenti e personale Ata. Le assunzioni, calcolate in circa 70mila tra insegnanti e collaboratori scolastici, saranno a tempo determinato con scadenza del contratto al 30 dicembre 2021. "Per i docenti e gli Ata che dovranno dedicarsi al supporto degli alunni ci sono 400 milioni", ha spiegato la deputata del Partito democratico Rosa Maria Di Giorgi.