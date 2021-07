Con la conclusione della votazione degli emendamenti presentati nella V Commissione bilancio della Camera, tanti sono gli interventi previsti nel comparto Scuola inseriti nel Decreto Sostegni bis, un pacchetto di novità che prevede assunzioni e concorsi. Con l’approvazione dei punti inerenti la scuola, tante sono le abrogazioni in materia di scuola, da una nuova procedura concorsuale straordinaria, alla riserva per il concorso ordinario, dalle immissioni in ruolo agli incarichi temporanei, fino ad arrivare ai finanziamenti alle scuole e all'organico covid.

Il provvedimento dovrà passare all’esame prima della Camera e poi del Senato, il tutto dovrà concludersi entro il 24 luglio 2021. Tante, dunque, le novità per la vasta platea di docenti che resta in attesa di conferme su quanto detto.

Concorso straordinario e ordinario

Nel Decreto Sostegni Bis è prevista l’indizione di un nuovo concorso straordinario bandito esclusivamente sui posti residui dopo le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022. Il suddetto concorso dovrà essere bandito entro il 31 dicembre 2021 e sarà riservato solo ai docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali con almeno un anno di servizio specifico. Prevista inoltre, una riserva del 30% dei posti per il prossimo concorso ordinario, per i docenti che hanno svolto tre anni di servizio in una scuola statale.

Una bella notizia per i tanti docenti è l’abrogazione del comma 13 che impediva ai docenti risultati non vincitori di partecipare al concordo ordinario, adesso possono ancora sperare nell’immissione in ruolo. Con l’emendamento, inserito all’interno del Decreto, è stata eliminata la norma che impediva la partecipazione al concorso del candidato bocciato al precedente concorso.

Immissioni in ruolo e assunzioni

Le province sono già a lavoro, le immissioni in ruolo avverranno a giorni, i vari Usp hanno pubblicato le indicazioni sulle procedure da seguire per effettuare la prima scelta ovvero quella della provincia. Come l’anno scorso, anche quest’anno il tutto avverrà attraverso la procedura informatizzata e l’utilizzo della piattaforma ministeriale Istanze On Line.

Il Decreto sostegni in via straordinaria ed esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, ha previsto che i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti dopo le ordinarie immissioni in ruolo, potranno essere assegnati a tempo determinato ai docenti inclusi in prima fascia o a quelli presenti negli elenchi aggiuntivi con l’eliminazione del requisito delle tre annualità, così come prevedeva l’art. 59 comma 4.

Previsti 6 milioni di euro

Il ministero dell’Istruzione ha istituito un fondo destinato alle istituzioni scolastiche che necessitano di arredi scolastici. Inoltre, per incentivare la didattica digitale integrata e consentire a tutti gli alunni di accedere al mondo scolastico sempre più digitalizzato, gli istituti possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali da fornire agli studenti con un indicatore Isee non superiore a 20 mila euro annui.

Organico Covid 400 milioni per assumere docenti e Ata

Nel pacchetto scuola previsto dal Decreto Sostegni Bis torna l’organico Covid. Il Ministero dell’Istruzione ha previsto lo stanziamento di una somma pari a 400 milioni per assumere docenti e Ata almeno fino al 31 dicembre. Si tratta di contratti Covid, già noti perché siglati l’anno scorso, il tutto per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza. Ulteriori modifiche saranno decise in vista dell’evolversi della situazione epidemiologica.