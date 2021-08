Arcaplanet, nota catena attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e operante nel commercio di prodotti per animali sta portando avanti un piano di nuove assunzioni volte a reclutare addetti alle vendite da distribuire nelle filiali presenti sul territorio nazionale. In particolare, ricerca nuove risorse in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.

Arcaplanet, candidature con procedura telematica

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso la piattaforma web presente sul sito dell'azienda, dove gli interessati avranno la possibilità di inoltrare il proprio curriculum.

Arcaplanet offre ai propri dipendenti un periodo di formazione volto alla formazione del proprio personale sulle tecniche di vendita e marketing, anche allo scopo di impartire le nozioni necessarie sul settore della grande distribuzione organizzata. Attualmente, l'azienda ha avviato nuove assunzioni di personale ricercando la figura di addetti alle vendite da inserire nei pet store di Imperia, Genova, La Spezia, Savona, San Giorgio di Mantova (Mantova), Sassuolo (Modena), Verona, Arosio (Como), Mondovì (Cuneo), Campi Bisenzio in provincia di Firenze, Padova, Bolzano, Montevarchi (Arezzo), Varese, Romagnano Sesia (Novara) Gadesco Pieve Delmona (Cremona), Acquafredda (Roma), Villesse in provincia di Gorizia, Medolago (Bergamo), Cocquio Trevisago (Varese), Parma, Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), Varedo (Milano), Follonica (Firenze), Lucca, Alessandria e Ventimiglia in provincia di Imola.

Arcaplanet, inoltre, dà spazio a persone appartenenti alle categorie protette e a percorsi di stage retribuiti.

Assunzioni in corso per addetti alle vendite

Le risorse saranno formate appositamente per il profilo professionale di addetto alle vendite e si occuperanno dell'assistenza guidata alla clientela, di curare gli spazi espositivi, del continuo approvvigionamento della merce, della gestione delle casse e dell'organizzazione e conduzione dello store.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I requisiti richiesti

Per candidarsi, non sarà necessario un diploma di istruzione secondaria di secondo grado né una pregressa esperienza nel settore della Gdo, ma serviranno ottime capacità di relazione, attitudine al lavoro in squadra, passione per gli animali, propensione al raggiungimento degli obiettivi commerciali e attitudine ai lavori manuali e operativi.

Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato e i curriculum potranno essere inoltrati esclusivamente online utilizzando la procedura telematica presente sul portale Arcaplanet. I curriculum ricevuti con modalità diverse non verranno presi in considerazione.