Pubblicate nuove Offerte di lavoro nel portale della multinazionale tedesca Lidl. L'azienda con sede principale in Germania e operante nel settore alimentare, ha dato il via libera a nuove assunzioni di personale volte a reclutare le figure di assistenti alla vendita e operatori di filiale.

Assunzioni in Lidl per diplomati e non

Le assunzioni in corso riguardano figure diplomate che siano in grado di garantire un supporto alla clientela e che opereranno al fine di far crescere l'immagine dell'azienda. Secondo le attuali posizioni aperte nella catena alimentare, la multinazionale tedesca è interessata al reperimento di addetti alle vendite da destinare nelle filiali di Bolzano, Goito (Mantova), Brunico (Bolzano), L'Aquila, Milano, Castegnato in provincia di Brescia e operatori di filiali, i quali avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni nei punti vendita di Cerese in provincia di Mantova, Castelmella (Brescia) e Castegnato sempre in provincia di Brescia.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite saranno responsabili dell'andamento economico dell'intero punto vendita cercando di collaborare in modo ottimale con l'interno team e di fornire adeguato supporto alla clientela in tutte le fasi di acquisto e di promozione dei prodotti del marchio Lidl. Si occuperanno anche del rifornimento della merce e dell'approvvigionamento del negozio anche in collaborazione con il centro di distribuzione di competenza e della pulizia degli spazi vendita. I requisiti per partecipare alle procedure di assunzioni sono: diploma che consente l'accesso all'università, spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra e affidabilità.

I requisiti richiesti per operatori di filiale

Gli operatori di filiale, invece, saranno stretti collaboratori con gli addetti alle vendite e faranno in modo di assicurare l'assortimento del negozio, di assistere nel migliore dei modi la clientela e di preparare degli articoli in promozione. In questo caso sarà necessaria una grande affidabilità, flessibilità oraria, disponibilità a svolgere le proprie mansioni su turnazioni, propensione al lavoro di squadra e orientamento al risultato.

L'azienda offre un contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, percorso di formazione ben strutturato, una retribuzione al minuto e altri benefit previsti dal welfare aziendale. Tutti coloro che vorranno far parte di questa azienda potranno candidarsi direttamente online inserendo il proprio curriculum vitae nella sezione dedicata alle selezioni allegando anche una breve lettera di presentazione.