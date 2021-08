La società multinazionale Eni è alla ricerca di personale da assumere a vario titolo e da inglobare nel proprio team di lavoro. Le posizioni aperte sul suo sito ufficiale sono molteplici e ognuna richiede dei requisiti specifici sia per quanto riguarda il titolo di studio sia per quanto concerne le esperienze pregresse. La candidatura a uno dei profili professionali ricercati da Eni può avvenire esclusivamente per via telematica.

Le posizioni aperte in Eni

Alcune delle posizioni aperte dalla società sono:

Junior Market Design & Strategy, presso San Donato Milanese. Le risorse si occuperanno di supportare le attività di business sui mercati elettrici e delle energie rinnovabili. Per tale profilo lavorativo è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria, Economia o indirizzi simili e una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Previsto contratto di apprendistato professionalizzante;

Esperto Regolazione Power and Renewables Mercati Esteri, presso Roma e San Donato Milanese. I candidati che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, si dedicheranno alla definizione delle strategie aziendali secondo l'attuale disegno di mercato. Richiesta la laurea magistrale in Economia, Ingegneria o simili e una esperienza nel settore di almeno cinque anni;

Operatore Turnista, presso Pieve Vergonte in provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Le risorse si occuperanno di condurre gli impianti e di segnalare all'assistente di giornata o al capo impianto eventuali anomalie non gestibili in autonomia. Per questa posizione è richiesto il diploma di Tecnico Industriale, preferibilmente in Chimica, una esperienza nel settore di almeno tre anni e disponibilità a lavorare su turni. Proposto contratto a tempo indeterminato;

ICT Data & AI Platform Expert, con sede di lavoro a Milano. I neoassunti si dedicheranno alla progettazione e al miglioramento della Data Platform aziendale. Richiesta la laurea magistrale in Informatica o Ingegneria, una esperienza di almeno tre anni nel ruolo oggetto di tale ricerca e una buona conoscenza di piattaforme Cloud. Previsto contratto a tempo indeterminato.

Come inviare la domanda online

Queste posizioni sono solo alcune di quelle pubblicate sul sito ufficiale dell'azienda di energia, per cui è ancora possibile candidarsi.

Per inviare la propria candidatura bisogna collegarsi alla sezione "Carriere" del sito ufficiale e selezionare la posizione che interessa all'aspirante. Successivamente i futuri candidati dovranno cliccare su "candidati online" e inserire tutti i dati richiesti in merito alle esperienze eventuali avute in passato e ai titoli di studio.