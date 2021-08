Eni, multinazionale fornitrice di energia elettrica ha recentemente dato il via a nuove assunzioni di personale da inserire in organico e fare in modo di garantire un servizio di qualità alla clientela. Attualmente, infatti, ricerca operatori sala montaggio per i quali viene richiesto il diploma e trader per nuovi contratti.

Eni effettua assunzioni per diplomati e laureati

Si tratta di un'ottima opportunità lavorativa per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda solida ed in forte espansione come Eni.

La multinazionale dell'energia, infatti, vanta della collaborazione di oltre 32 mila dipendenti e, grazie a nuovi investimenti sta portando avanti un piano di nuove assunzioni volti al reclutamento di nuove figure diplomate e laureate. Attualmente, stando alle Offerte di lavoro di recente pubblicazione sta ricercando per la sede di San Donato Milanese trader e operatori di sala montaggio, i quali potranno inviare il proprio curriculum vitae direttamente online.

Selezioni per operatori di sala montaggio, serve diploma

Gli operatori di sala montaggio si occuperanno del monitoraggio da remoto degli impianti fotovoltaici e delle pale eoliche in esercizio sia in Italia che all'estero, della verifica dello stato di produzione delle componenti degli impianti e dell'attivazione delle squadre tecniche.

Inoltre, avranno anche una responsabilità sulla verifica e sul controllo delle performance degli impianti, della segnalazione e della supervisione della chiusura ticket di intervento e del supporto delle squadre che si occupano degli interventi di manutenzione, oltre a gestire gli applicativi software e le banche dati nazionali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa posizione si richiede un diploma di scuola superiore in ambito, esperienza di almeno tre anni maturata in settori analoghi, conoscenza della tecnologia fotovoltaica, buona conoscenza del pacchetto Office e disponibilità a lavorare su turni.

I requisiti necessari per i trader

I trader, invece, saranno responsabili dell'esecuzione dei contratti di compravendita, dello sviluppo delle strategie di trading attraverso le giuste analisi di mercato, dello sviluppo e del mantenimento di una profonda comprensione dei driver e dovranno lavorare a stretto contatto con le unità di portafoglio, rischio e analisi.

Si richiede il possesso della laurea in ambito economiche, una conoscenza approfondita del trasporto tra i vari hub europei, ottima conoscenza del mercato del gas e buon uso della lingua inglese. La multinazionale effettua le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Le candidature potranno essere inviate esclusivamente con la piattaforma web presente sul sito istituzionale di Eni, dove sarà possibile allegare il curriculum.