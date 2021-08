La catena di supermercati Esselunga ha indetto nuove assunzioni di personale allo scopo di reperire ed inserire in organico varie figure professionali che contribuiranno alla crescita dell'azienda. In particolare, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite e addetti al servizio sorveglianza.

Aperte le assunzioni per diplomati

Le risorse interessate a far parte di questa azienda potranno inoltrare il proprio curriculum direttamente online, alla sezione dedicata presente sul portale dell'azienda. Le assunzioni in Esselunga rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi operanti nel settore della grande distribuzione organizzata.

La società, infatti, conta quasi 25 mila dipendenti e, con le nuove assunzioni mira al potenziamento del proprio organico. Attualmente, sono aperte le selezioni per addetti alle vendite e addetti al servizio di sorveglianza da destinare nelle filiali presenti nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite saranno il punto di riferimento per la clientela e si occuperanno dell'assistenza e dell'accoglienza all'interno del punto vendita, accompagnando i clienti verso la scelta dei prodotti ed illustrando tutte le promozioni in corso. Gli addetti alle vendite dovranno anche approvvigionare il negozio con la sistemazione della merce negli appositi scaffali e si occuperanno anche della verifica della disponibilità della merce e dell'ordinazione dal punto logistico.

Dovranno garantire sempre il continuo assortimento del proprio reparto e la corretta esposizione dei prodotti per la vendita. Potranno candidarsi per questa posizione tutti coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano un orientamento al cliente, velocità e dinamismo, oltre alla propensione ai lavori manuali ed operativi.

Non viene richiesta una pregressa esperienza nel settore delle vendite.

I requisiti richiesti per addetti al servizio sorveglianza

Gli addetti al servizio sorveglianza, invece, dovranno garantire l'ordine all'interno del punto vendita e negli spazi esterni. Si occuperanno, infatti, della cura e della tutela del patrimonio aziendale contrastando episodi di danneggiamento e furto della merce esposta con la relativa stesura dei report giornalieri.

Anche in questo caso, servirà un diploma di maturità, conoscenza del pacchetto Office, esperienza nel settore della sicurezza e buone capacità di analisi e orientamento al dettaglio. Le candidature potranno essere inoltrate online sul sito dell'azienda, dove si potranno consultare le attuali Offerte di lavoro.