Oviesse, azienda attiva nel settore dell'abbigliamento e nella grande distribuzione organizzata ha avviato nuove assunzioni per addetti alle vendite e addetti al magazzino da destinare nelle varie filiali presenti in tutta Italia. Le risorse che decideranno di candidarsi per l'azienda dovranno utilizzare la procedura telematica per l'inoltro del curriculum.

Assunzioni Oviesse in molte filiali d'Italia

Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione stabile e all'interno di una delle principali aziende presenti in Italia che da anni operano nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito retail.

Secondo gli annunci di lavoro pubblicati, infatti, sono aperte le assunzioni part time per addetti alle vendite da inserire nei punti vendita di Carpi in provincia di Modena, Como, Bari, Genova, Roma Cinecittà e che opereranno nella società controllata Stefanel S.p.A, oltre ai punti vendita Oviesse di Avigliana (Torino). Si ricercano anche magazzinieri per i centri logistici di Milano e Reggio Emilia.

Selezioni per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite si occuperanno della gestione dell'intero punto vendita, dell'allestimento delle vetrine e della sistemazione della merce. Saranno un punto di riferimento per il supporto, l'ingaggio e la scoperta dei bisogno dei propri clienti facendo in modo di rendere confortevole l'acquisto.

Forniranno adeguata assistenza in tutte le fasi di acquisto e gestiranno l'arrivo delle merci dal punto logistico. Gli addetti alle vendite svolgeranno anche attività di cassa e pagamenti. I candidati ideali dovranno avere un'esperienza nell'ambito retail e nel settore moda, una conoscenza delle collezioni del momento, passione per la vendita e per la moda, spiccato senso estetico e di relazione con la clientela, attitudine al lavoro di squadra ed una propensione al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

I requisiti richiesti per il profilo di magazziniere

Gli addetti al magazzino, invece, avranno un ruolo totalmente diverso. Si occuperanno della gestione del punto logistico ottimizzando il flusso delle merci in entrata ed in uscita, avranno una mansione nelle procedure interne e di approvvigionare continuamente i punti vendita.

Si richiedono attitudine al problem solving, passione per il fashion retail, propensione al lavoro di squadra, ottime doti di relazione e di comunicazione, disponibilità a lavorare su turni e capacità di pianificazione. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicate sul sito Oviesse ed inviare il proprio curriculum vitae.