Unicredit, uno dei principali gruppi bancari presenti anche in Italia, ha dato il via libera a nuove assunzioni di personale, un'operazione che porterà a molti posti di lavoro in Italia e che servirà alla direzione centrale di potenziare il proprio organico. Stando ai recenti annunci apparsi sul sito istituzionale, infatti, Unicredit ha lanciato le assunzioni per consulenti di filiale.

Unicredit ricerca personale

Si tratta di un'opportunità di lavoro per tutti coloro che aspirano a una carriera nel settore bancario e finanziario. Lavorare in Unicredit, infatti, vuol dire far parte di una realtà in costante crescita che vanta della collaborazione di oltre 84 mila dipendenti che operano nelle filiali di tutto il mondo.

Attualmente, l'istituto di credito ha dato il via a nuove assunzioni volte al reclutamento di consulenti di filiale a tempo determinato da inserire nelle filiali di Milano, Torino, Bologna, Modena, Verona, Roma, Napoli e Palermo.

Aperte le assunzioni per consulenti di filiale

I consulenti di filiale gestiranno i rapporti con la clientela e cureranno i loro interessi. Supporteranno, infatti, i loro fabbisogni e faranno in modo di soddisfarli proponendo la migliore offerta. Contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi commerciali, collaborando con i colleghi e ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni, dovranno intercettare le necessità della clientela cogliendo le opportunità commerciali presenti sul mercato e faranno in modo di essere sempre informati sulle varie attività e iniziative anche grazie ai cicli formativi organizzati direttamente da Unicredit.

I consulenti di filiale, inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella promozione e nella vendita dei servizi Unicredit e dei prodotti finanziari e assicurativi, adottando tutte le strategie necessarie di vendita, dovranno essere in grado di risolvere le eventuali problematiche, rispondendo in maniera ottimale ai dubbi dei propri clienti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di consulente di filiale sarà necessaria una laurea di primo o di secondo livello in discipline economiche, giuridiche, matematiche, in Sciente Politiche o delle Comunicazioni, buon uso del pc e dei pacchetti applicativi, grande abilità nelle relazioni con la clientela, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità alle mobilità e alle trasferte sul territorio nazionale e una predisposizione alla risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate.

Si richiedono anche energia, proattività e passione per il settore bancario e finanziario. Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato e le candidature potranno essere inviate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il form presente sul sito istituzionale di Unicredit.