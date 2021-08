Subito.it è uno dei siti più importanti in Italia per quanto riguarda la compravendita dell'usato. Fondato a Milano nel 2007, a oggi conta più di nove milioni di visite al mese e, al fine di assicurarne un funzionamento ottimale e un continuo aggiornamento, la piattaforma necessita di un lavoro costante da parte di figure professionali e specializzate assunte di volta in volta grazie a periodiche offerte di lavoro. Tra le figure ricercate al momento abbiamo quelle di UX Product Designer, Business System e Digital Designer che lavoreranno nella sede di Milan, con possibilità di smart working.

Le attuali offerte di lavoro di Subito: requisiti richiesti e come candidarsi

Al pari di tutti i grandi brand anche Subito.it presenza una sezione "lavora con noi", alla quale è possibile accedere cliccando sullo specifico link, presente nella parte bassa dell'home page del sito.

Una volta avuto aperta la nuova pagina sarà possibile, come prima cosa, consultare tutte le agevolazioni, servizi e vantaggi che l'aziende mette a disposizione dei propri dipendenti. Le Offerte di lavoro vere e proprie si trovano più in basso, per l'invio della candidatura basterà semplicemente rispondere all'annuncio d'interesse.

I requisiti richiesti per la candidatura come Product Designer sono:

Laurea e almeno 4 anni di esperienza.

Comprensione ed esperienza approfondite in tutte le fasi del processo di progettazione,

Portfolio di creazioni/progetti focalizzati sul cliente, che siano semplici e intuitivi

Ottima capacità di comunicare in italiano e inglese

L'assunzione è a tempo indeterminato, con la possibilità di lavorare in smart working 5 giorni a settimana, con gift card del valore di 300€, da utilizzare per la costruzione della propria postazione.

Inoltre, la nuova risorsa avrà diritto d'accesso a un piano welfare e a dei ticket restaurant anche se lavora da remoto.

Per quanto riguarda invece la figura di Business System and Process Optimization Manager i requisiti richiesti sono, prima di tutto, esperienza nelle seguenti aree:

Analisi aziendale

Conoscenza degli strumenti CRM

Gestione di progetti/programmi

Comprovata esperienza di lavoro di almeno quattro anni nella in un'organizzazione a matrice

Sono richiesti inoltre il possesso di una laurea magistrale, oltre 5 anni di esperienza in sistemi aziendali e ottimizzazione dei processi e l'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Anche in questo caso l'assunzione è a tempo pieno e indeterminato, con possibilità di smart working ( sempre con gift card di 300€). Accesso al piano sanitario, e i ticket restaurant sono riconosciuti sia che si lavori in loco che da remoto. Il lavorare in sede comporta poi l'accesso ad altri plus quali il poter usufruire della zona relax, dove sono presenti tavoli da ping-pong e biliardino.

Per i Digital Designer invece, l'offerta di lavoro riguarda uno stage, di cui non viene specificata la durata.

I requisiti richiesti per l'accesso sono:

Laurea

6/12 mesi di esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti digitali creativi. Eventuali campagne di marketing e attività social di successo sono da considerare un plus.

Competenza in Photoshop, InDesign e Illustrator

Portfolio

Buona conoscenza della lingua inglese

Trattandosi di uno stage, per questa specifica offerta di lavoro non vengono menzionati benefit come nei precedenti casi. Le candidature prive di portfolio non verranno prese in considerazione.