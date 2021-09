Continuano le Offerte di lavoro da parte delle grandi multinazionali. Dopo l'offerta di lavoro indetta da MediaWorld, la ricerca di esperti informatici di Subito.it e quella di addetti vendita e magazzino di Ikea, anche Decathlon si accoda alle grandi aziende in cerca di personale, aprendo le assunzioni in tutta Italia per varie posizioni. Il noto marchio specializzato nella produzione e vendita di articoli sportivi è alla ricerca di nuovi venditori, e diverse altre figure, da inserire in tutti i suoi punti vendita. I negozi Decathlon sono divisi in settori dedicati a uno specifico sport, e ogni settore è assegnati a un team che pratica o ne ha conoscenze teoriche comprovate.

Come da tradizione, questo resta il requisito principale e imprescindibile per l'assunzione.

Sul sito ufficiale del marchio l'offerta di lavoro è etichettata come "urgente", Di seguito alcune delle principali città interessate dall'offerta di lavoro, e requisiti richiesti per l'assunzione.

Decathlon, l'offerta di lavoro per addetti alla vendita specializzati in sport invernali, ciclismo, sport acquatici e altri

Al momento il marchio Decathlon conta in Italia più di 40 punti vendita situati nelle maggiori città italiane, e tutti hanno delle posizioni aperte. Quindi, per una questione di praticità, di seguito verranno indicate soltanto le principali offerte di lavoro in vigore: ovvero quelle dei punti vendita dove la ricerca è indirizzata all'assunzione di più figure per reparto.

Ovvero:

Casoria : sales assistant ciclismo, vela e sub

: sales assistant ciclismo, vela e sub Ferrara : sales assistant ciclismo e multisport

: sales assistant ciclismo e multisport Castelletto Ticino: sales assistant running, sport invernali, ciclismo, pesca, trekking e sport di montagna

sales assistant running, sport invernali, ciclismo, pesca, trekking e sport di montagna Grosseto : sales assistant trekking ed escursionismo, sport acquatici, sport di squadra e di racchetta

: sales assistant trekking ed escursionismo, sport acquatici, sport di squadra e di racchetta Bassano del Grappa : sales assistant montagna, e fitness

: sales assistant montagna, e fitness Gallarate: sales assistant corsa, atletica, trial, running, sci discesa, sci alpinismo, arrampicata, running, trial running

sales assistant corsa, atletica, trial, running, sci discesa, sci alpinismo, arrampicata, running, trial running Reggio Emilia: sales assistant fitness e sport collettivi

Conoscenza fluente della lingua inglese e la pratica/ conoscenza teorica dello sport interessato dall'offerta di lavoro, sono gli unici requisiti richiesti per l'invio della candidatura.

Il contratto offerto è un part time di 20 ore settimanali V livello del CCNL commercio.

Offerta di lavoro Decathlon, cercasi Departement Manager per il punto vendita di Bassano del Grappa

Al di là dell'offerta di lavoro indirizzata alla ricerca di nuovi venditori, per il punto vendita di Bassano del Grappa è in vigore al momento anche la ricerca di un Departement Manager, che dovrà occuparsi di:

Pilotare l'attività economica e commerciale del proprio reparto d'appartenenza

Valorizzare il talento dei propri collaboratori

Individuare strategia commerciali

Partecipare al processo di selezione di nuovi collaboratori

Anche in questo caso conoscenza fluente dell'inglese e dello sport del reparto d'appartenenza sono i requisiti richiesti per la candidatura.

Per quanto riguarda il contratto offerto invece, si tratta di un tempo determinato di 12 mesi, finalizzato all'assunzione full time 40 ore a settimana. Retribuzione: 3 liv. CCNL Commercio.

Come candidarsi all'offerta di lavoro Decathlon

Per questioni di praticità quelle elencate in precedenza sono solo alcune delle città interessate dall'offerta di lavoro indetta da Decathlon. Cliccando sul link "lavora con noi" presente nella parte basse del sito (sotto la voce Decathlon Corporate) è possibile leggere tutti gli annunci.

Una volta cliccato sulla voce di vostro interesse si aprirà una nuova pagina con tutti i dettagli dell'offerta di lavoro. Scorrendo la pagina troverete l'apposito modulo da compilare per l'invio della candidatura, alla quale dovrà essere allegato un curriculum aggiornato, contenente le esperienze/conoscenze sportive.