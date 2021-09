Continua la campagna di assunzioni nel gruppo Ferrero spa. Le offerte lavorative interessano vari profili professionali riservati a diplomati e laureati da inserire nei diversi stabilimenti produttivi di Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano. L'inoltro delle candidature è senza termine.

Ferrero assume nei suoi stabilimenti

Nello specifico, l'azienda ricerca laureati in legge per stage in ufficio legale: occorre aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Il master in diritto commerciale sarà considerato un plus. I compiti principali di tale stagista nell'ufficio legale puntano a fornire supporto alla redazione e alla revisione di contratti commerciali (sia in inglese che in italiano), oltre a fornire assistenza legale quotidiana e gestione del rischio.

La sede di lavoro è Alba (Cuneo). Un'altra posizione aperta è quella di junior brand manager kinder intern o addetto al marchio: fra i requisiti richiesti c'è l'aver maturato da uno ai tre anni di esperienza in marketing o materie affini e l'aver sviluppato forti capacità analitiche. La risorsa dovrà supportare il marketing team in progetti legati alla crescita delle quote di mercato. La sede di lavoro è Alba. La figura di capo operativo turno deve avere una laurea magistrale in Ingegneria meccanica o industriale o in Ingegneria gestionale oppure in Ingegneria chimica e un fluente inglese. Tale figura assicura l'ottimizzazione dei fattori produttivi (materiale, metodo, manodopera e macchinari) fornendo al responsabile Ugp tutte le informazioni necessarie in merito all'utilizzo e alla gestione durante i turni.

Verifica che gli interventi manutentivi siano eseguiti nei tempi previsti e secondo gli standard di igiene e sicurezza. Sede di lavoro è Pozzuolo Martesana (Milano). Il ruolo di manutentore elettronico per la sede di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) richiede il possesso del diploma di maturità in ambito elettronico/e, e un'esperienza almeno di tre o quattro anni come elettricista/elettronico.

Il campo di lavoro spazia dai processi di preparazione alle macchine di incarto e confezionamento e saltuariamente macchine utensili di officina meccanica.

Assunzioni per diplomati e laureati in Ferrero

Le altre posizioni aperte sul sito ufficiale di Ferrero sono:

Industrial supply chain, programma di laurea industriale e catena di fornitura: bisogna aver conseguito la laurea in Ingegneria, Tecnologia alimentare o altro campo relativo alla produzione alimentare con un punteggio finale molto alto e avere forti competenze in Ms Office, oltre che conoscere bene la lingua inglese. L'inizio del lavoro è previsto a gennaio 2022. Tale risorsa sarà indirizzata nella catena di fornitura, produzione, manutenzione, tecnologia alimentare, pianificazione e salute e sicurezza. Viene offerto un graduate program strutturato di quattro anni. La sede di lavoro è Balvano (Potenza);

Come procedere all'invio delle candidature

Per inviare la propria candidatura ci si deve collegare al sito web dell'azienda e cliccare su "Offerte di lavoro" dove sarà possibile caricare il cv e i e dati personali.

Se la candidatura risulterà idonea il candidato ideale sarà ricontattato. Seguirà una valutazione attitudinale sulla base di vari test.