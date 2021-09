Assunzioni per diplomati nell'istituto bancario Credem. La società, infatti, nell'ambito dell'operazione che porterà al potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare sulle giovani generazioni lanciando il cosiddetto Progetto Giovani, allo scopo di reperire addetti allo sportello da inserire nelle varie filiali d'Italia.

Credem continua le assunzioni per diplomati e laureati

Le assunzioni della banca rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una società in continua crescita e far parte di una squadra dinamica.

I giovani che decideranno di candidarsi per far parte del progetto in atto, infatti, verranno affiancati da tutor aziendali allo scopo di apprendere le mansioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in autonomia. Oltre alla figura di security architect che saranno inseriti nella sede di Reggio Emilia.

Si ricercano addetti allo sportello

Le assunzioni per la figura professionale di addetto allo sportello avverranno nell'ambito del cosiddetto Progetto Giovani che mira alle assunzioni per giovani diplomati e laureati, i quali avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore e avviare una carriera all'interno del gruppo. Saranno responsabili, infatti, di tutte le attività di sportello, di gestione degli incassi e di pagamenti, di apertura dei conti e di fornire le informazioni alla clientela.

Le risorse, avranno la possibilità di beneficiare di scatti di carriera andando ad occupare posizioni di rilievo come nella divisione centrale o al visual contact center. Per candidarsi servirà un diploma di maturità o una laurea e le candidature potranno essere inoltrate anche da liberi professionisti con qualche anno di esperienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Posti anche per security architect

I security architect, invece, dovranno identificare le misure di sicurezza per la conformità alle policy interne, svolgeranno le attività di implementazione e acquisizione tecnologiche, le attività di analisi e penetration test, produrranno la documentazione di processo, reportistica e tecnica di analisi e presiederanno la gestione delle linee guida di secure coding e degli strumenti preposti verificandone la corretta applicazione.

In questo caso sarà richiesta una laurea in Informatica, una buona conoscenza dei principi di sicurezza informatica, della lingua inglese e degli strumenti di vulnerability. Serviranno anche capacità di lavorare in autonomia ed esperienza di almeno 3-5 anni nell'ambito della sicurezza informatica. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'istituto di credito Credem.