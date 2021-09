Aperte le assunzioni nella società Primark specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori. Al momento, stando alle recenti Offerte di lavoro ha avviato le selezioni per addetti alle vendite e addetti al magazzino da reperire fra persone anche senza esperienza lavorativa.

Primark lancia nuove assunzioni in Italia

Le candidature dovranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale online dell'azienda, dove gli interessati potranno registrarsi ed allegare il proprio curriculum vitae direttamente online. Primark, irlandese d'origine, rappresenta un'azienda in continua evoluzione anche in Italia e, periodicamente apre le assunzioni di personale per l'ampliamento del proprio organico concentrandosi su persone giovani anche senza una pregressa esperienza professionale.

Secondo le posizioni aperte apparse sul portale dell'azienda, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei punti vendita di Arese, Rozzano (Milano), Brescia, Firenze e Roma. Inoltre, ricerca magazzinieri che saranno inseriti nel centro di distribuzione di Brescia.

Avviate le selezioni per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite gestiranno i rapporti con la clientela, forniranno un servizio eccellente di accoglienza per i propri clienti, riforniranno le scorte e manterranno la corretta esposizione della merce negli appositi scaffali. Tra le mansioni previste, anche la movimentazione degli articoli all'interno del punto vendita, la gestione dei camerini, l'esecuzione delle operazioni di cassa rispettando la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e collaboreranno con i responsabili del reparto per una corretta gestione del punto vendita.

Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite sarà necessaria un'attitudine al lavoro in team, flessibilità e determinazione, capacità di apprendimento e grande passione per la moda.

I requisiti richiesti per i magazzinieri

Tutti coloro che opteranno per la posizione di addetti al magazzino dovranno svolgere le seguenti mansioni: ricevere i colli e organizzare la merce in modo sistematico, supportare i colleghi dell'area vendite e organizzare lo spazio della stockroom sulla base delle esigenze del punto vendita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso sarà necessaria un'esperienza pregressa nel settore logistico, capacità al problem solving, flessibilità oraria, attitudine al lavoro a ritmi elevati e disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale online dell'azienda Primark dove potranno consultare le offerte di lavoro e candidarsi per la posizione desiderata. Le candidature ricevute con altre modalità non verranno prese in considerazione.