Dal 21 settembre sull'applicazione Carta del docente è stato accreditato il bonus di 500 euro previsto dal governo per i docenti di ruolo, anche neoassunti che quest'anno dovranno svolgere l'anno di prova e formazione. Il bonus, così come previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 121, dovrà essere utilizzato per l'aggiornamento professionale dei docenti. Gli insegnanti troveranno nel proprio portafogli anche i residui relativi allo scorso anno scolastico e potranno accedere al proprio portafogli mediante Spid. Le credenziali Spid sono necessarie anche per accedere ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni.

I docenti sprovvisti dello Spid potranno richiederlo presso uno dei gestori accreditati a rilasciarlo. Ciascun insegnante mediante l'accesso all'applicazione cartadeldocente potrà consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”.

Ecco cosa si potrà acquistare con la carta del docente

Gli acquisti consentiti con il bonus docenti restano grosso modo gli stessi degli anni precedenti. I beni acquistabili oltre a libri, riviste e pubblicazioni, comprendono anche componenti hardware e software. Rientrano altresì gli acquisti di biglietti per ingressi a musei, cinema, mostre teatrali. Inoltre, sarà possibile spendere il bonus per potersi iscrivere a corsi universitari di specialistica o a ciclo unico inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale.

Il bonus potrà essere utilizzato poi per acquistare dei corsi svolti da enti accreditati dal Miur. I docenti, soltanto dopo l'accesso alla propria carta, potranno consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”.

Come creare i buoni, per spendere il bonus

I docenti di ruolo anche neoassunti, per poter spendere il bonus, devono generare buoni virtuali, nel caso si decida di acquistare in negozio online, o cartacei (in tal caso occorrerà stampare il codice identificativo generato all'interno della sezione crea buono della carta del docente), nel caso si acquisti in negozi tradizionali.

L'ammontare del bonus andrà speso mediante l’emissione di buoni elettronici con un codice identificativo, attraverso la sezione crea buono dall’area riservata del sito. I buoni potranno essere creati dell'importo desiderato fino a un massimo complessivo dell'ammontare del portafoglio.