Nuove assunzioni nella multinazionale Enel. Le selezioni attualmente in corso sono rivolte a profili diplomati che saranno inseriti in tutte le filiali presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare, si tratta di assunzioni per posizioni tecnico-operative che saranno ricoperte con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

Continuano le assunzioni per diplomati in Enel

Le risorse che supereranno le selezioni avranno la possibilità di intraprendere un percorso di carriera stimolante e di apprendere le conoscenze necessarie nel settore energetico e tecnico.

Verranno, difatti, affiancati da personale esperto che li guiderà nello svolgimento delle proprie mansioni e, successivamente potranno essere inserite in azienda con contratto definitivo. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale Enel, la multinazionale è interessata alle assunzioni per diplomati che ricopriranno posizioni tecnico-operative da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni.

Selezioni per diplomati in posizioni tecnico-operative

Le risorse dovranno essere in grado di svolgere e portare a termine interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su centrali elettriche, cavi e tralicci vari. Dovranno rispondere alle esigenze della clientela e garantire un alto standard di servizio.

Difatti, avranno la possibilità di conoscere e apprendere le competenze necessarie per poter svolgere la propria attività lavorativa in completa autonomia.

I requisiti necessari

Potranno candidarsi alla posizione tutti coloro che siano in possesso di un diploma quinquennale che consente l'accesso all'università ed in ambito tecnico.

Nello specifico, servirà un titolo di studio in materia elettronica, elettrotecnica, meccanica, dell'energia o elettromeccanico. Le risorse, inoltre, dovranno avere delle conoscenze di base in materia elettronica e tecnica, essere disponibili a svolgere turni in reperibilità, avere una certa sensibilità sui temi della sicurezza sul lavoro, possedere ottime capacità di apprendimento e di organizzazione del proprio lavoro, attitudine alla risoluzione delle eventuali problematiche, rispetto delle scadenze ed un'ottima conoscenza dei principali software applicativi e della strumentazione informatica in generale. Per la posizione da ricoprire non viene richiesta nessuna esperienza pregressa nello stesso settore. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale Enel e, dopo aver scelto la posizione desiderata potranno effettuare la registrazione online che gli consentirà di allegare il proprio curriculum vitae ed inoltrare la candidatura.