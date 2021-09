Assunzioni in corso nell'azienda Bartolini. Si ricercano impiegati operativi e commerciali interni per il potenziamento del proprio organico e per garantire servizi efficienti e sicuri alla clientela. L'azienda, infatti, ha da poco lanciato nuove assunzioni per figure professionali da destinare nelle diverse sedi presenti in Italia.

Bartolini lancia nuove assunzioni per diplomati e laureati

Le assunzioni in Bartolini rappresentano una buona opportunità di lavoro per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda solida e in continua crescita.

La società ha all'attivo oltre 800 dipendenti che operano nelle filiali e nei centri di smistamento di tutta Italia e da anni si occupa del trasporto di merci su strada curando gli aspetti logistici e amministrativi. Le attuali assunzioni si concentrano nelle sedi di Ancona, Aosta, Asti, Bologna, Bra (Cuneo), Brescia, Cuneo, Firenze, Frosinone, Foligno (Perugia), Landriano (Pavia), Milano e altre ancora.

Selezioni aperte per impiegati operativi

Coloro che si candideranno per la posizione di impiegato operativo dovranno soddisfare le richieste della clientela cercando di rispondere con cortesia e professionalità. Difatti dovranno garantire una continua assistenza anche per via telefonica e fornire le informazioni necessarie sulle consegne e sulle partenze.

Si occuperanno anche della gestione della cassa, della bollettazione e delle spedizioni, organizzando i giri quotidiani degli autotrasportatori. Svolgeranno tutte le pratiche inerenti le spedizioni e di assistenza predisponendo la documentazione necessaria. I candidati ideali dovranno avere un diploma di ragioneria o equivalente, un'esperienza anche breve nel medesimo settore e una conoscenza del pc.

Le filiali di Brescia e Calenzano ricercano commerciali interni

I commerciali interni saranno inseriti nelle filiali di Brescia e Calenzano (Firenze) e svolgeranno attività di promozione, attività di vendita con gestione del portafoglio clienti. Gestiranno l'agenda dei commerciali esterni e tutte le pratiche amministrative, oltre ad avere un completo controllo dell'archivio informatico.

Forniranno le informazioni dettagliate alla clientela e avranno anche compiti di segreteria. Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessario un diploma o una laurea, esperienza maturata nel settore, capacità di relazione, attitudine al problem solving, discreta conoscenza della strumentazione informatica e digitale e della lingua inglese. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le Offerte di lavoro che appaiono alla sezione "Consulta le nostre inserzioni" presente sul sito Bartolini e candidarsi online allegando il proprio curriculum vitae.