Come entrare a lavorare nelle Ferrovie? Il Gruppo FS è sempre alla ricerca di nuove figure da inserire all'interno del proprio organico. Sono disponibili nuove Offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Per accedere alle selezioni, occorre compilare in ogni sua parte il form online, avendo cura di rispettare la data ultima per l'invio delle domande. Per le offerte in essere, i termini fissati sono il 20 e 22 settembre 2021.

Ferrovie dello Stato Lavora con Noi: le nuove posizioni aperte

Sul sito ufficiale FS sono disponibili diverse offerte di lavoro per chi desidera lavorare all'interno del grande gruppo italiano.

Le posizioni aperte vengono aggiornate costantemente. Sono state aperte da poco le selezioni per Specialisti Gallerie per RFI S.p.A. per la Direzione Tecnica – Standard Infrastruttura – Gallerie. Le nuove leve prenderanno servizio presso la sede di Roma.

Lo specialista gallerie si occuperà del controllo e del monitoraggio puntuale delle gallerie, della loro supervisione e della segnalazione di eventuali anomalie volte al successivo intervento di risanamento.

Per partecipare alla selezione occorre avere esperienza nel settore ed essere in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Roma. Gli interessati dovranno inoltrare domanda online alla sezione Lavora con Noi di FS entro e non oltre il 20 settembre.

Ferrovie dello Stato, assunzioni 2021

Oltre a Specialisti gallerie, il gruppo è alla ricerca di Sistemisti Ferroviari da inserire presso Italferr S.p.A. Per questa offerta di lavoro occorre aver conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria (le classi specifiche sono consultabili sul sito ufficiale) con relativa iscrizione all'Albo professionale.

Necessaria esperienza di almeno due anni e conoscenza della lingua inglese. I candidati dovranno essere in grado di lavorare anche in team e avere buone doti relazionali. Capacità di problem solving, capacità di pianificazione e orientamento al risultato completano il profilo professionale cercato.

Anche per questa offerta di lavoro il contratto è a tempo indeterminato.

Si precisa che sono previste trasferte e turni. La domanda per candidarsi va inoltrata online sul sito ufficiale entro il 22 settembre.

Ferrovie dello Stato è anche alla ricerca di controllori, hostess e steward con e senza esperienza nel settore di riferimento. FS offre corsi di formazione per il personale finalizzati ad acquisire e ampliare tutte le competenze richieste per il ruolo. Sul sito, nella sezione Lavora con Noi, è inoltre possibile presentare candidatura spontanea per la posizione professionale desiderata.