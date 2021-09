Le offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato e Italo Treno si aggiornano periodicamente. Gli ultimi annunci pubblicati sono rivolti a personale diplomato e laureato, con e senza esperienza. Le sedi di lavoro sono dislocate in varie città italiane.

Per partecipare alle offerte in essere, occorre inviare la domanda e il proprio curriculum online, nelle rispettive sezioni 'Lavora con noi'. Si precisa che, qualora non vi sia la posizione desiderata, è anche possibile effettuare una candidatura spontanea.

Come entrare a lavorare in Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico. Di recente, è stata pubblicata un'offerta di lavoro per Progettista Strutture da inserire nella società Crew S.r.l. Tra le mansioni richieste, il coordinamento e la pianificazione progettuale degli elementi strutturali, degli adeguamenti sismici di edifici esistenti e relativa supervisione.

Tra i requisiti richiesti, esperienza almeno quinquennale in settore simile e Laurea magistrale in Ingegneria Civile, con relativa specializzazione in Strutture.

Per Italferr S.p.A, Ferrovie dello Stato cerca anche un Analista Qualifica Fornitori. Per candidarsi, occorre essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza, avere una conoscenza eccellente delle materie inerenti gli appalti pubblici e un'esperienza di almeno due anni nel ruolo.

Per candidarsi a queste offerte, basta compilare il form presente sul sito FS seguendo le istruzioni che si trovano alla fine dell'annuncio di lavoro.

Italo Treno, le offerte di lavoro aggiornate

Ottime opportunità lavorative offerte da Italo Treno, rivolte anche a chi è alla prima esperienza. Ad oggi, i posti disponibili sono per le sedi della Campania, del Lazio, Veneto e della Lombardia.

A Venezia e a Milano, Italo Treno assume steward e hostess di bordo. Tra le mansioni richieste, il servizio puntale alla clientela: accoglienza, gestione relazioni e supporto informativo. Hostess e steward dovranno poi controllare biglietti e segnalare eventuali infrazioni.

Per candidarsi, serve laurea o diploma e un'ottima conoscenza dell'inglese.

Non è indispensabile esperienza pregressa: Italo Treno, infatti, provvederà a formare il nuovo personale con un corso di tre settimane.

Italo Treno mette a disposizione un percorso formativo per conseguire le abilitazioni finalizzate alla conduzione dei treni AV (Alta Velocità). I corsi partiranno nel mese di dicembre 2021.

Per lavorare invece come macchinisti, serve licenza europea valida, unita a certificazione B. Si richiedono disponibilità a turnazione e trasferte, oltre a esperienza di almeno un anno.