Di recente, sul sito della Guardia di Finanza è stato inserito il bando di concorso che prevede la selezione di 1409 candidati tra civili e militari per il ruolo di allievo finanziere. Il requisito base al quale bisogna attenersi per poter inviare la domanda di partecipazione è quello del limite di età: i candidati devono avere almeno 18 anni e non devono superare il 26esimo anno di età. C'è da aggiungere che se l'attuale emergenza pandemica dovesse richiederlo, il corpo militare in questione potrebbe modificare o sospendere il concorso fino a data da definire.

Alcuni requisiti e come partecipare al concorso

Per quanto attiene ad alcuni dei requisiti per essere ammessi al concorso, i candidati devono rientrare nei limiti di età indicati e possedere un diploma di scuola superiore. Fanno eccezione i congedati al servizio militare entro la fine di dicembre del 2020. Inoltre, i partecipanti non dovranno aver subito condanne penali o sospensioni dall'esercizio di incarichi nella Pubblica amministrazione. Per maggiori dettagli su ogni altro requisito è possibile disporre del bando di concorso, presente nel sito ufficiale della Guardia di Finanza.

Per partecipare al concorso è necessario accedere all'area 'Concorsi' presente sul sito delle Fiamme Gialle. All'interno dell'area si deve cliccare sulla voce 'Vai ai concorsi' presente sotto a 'Concorsi aperti'.

Nella pagina che si apre è necessario un altro click su 'Vai al concorso', di fianco a quello di interesse, per aprire la sezione in cui è presente sia il bando scaricabile e sia il pulsante 'Compila la domanda' che permette di proseguire la candidatura vera e propria. Da ricordare che per completare la domanda è necessario possedere le credenziali Spid oppure la carta d'identità elettronica.

Le prove da superare per diventare allievo finanziere

La scadenza per la domanda è l'11 ottobre e, dopo due settimane, i candidati non esclusi dovranno affrontare un test preselettivo che consiste in 90 domane a risposta multipla. Gli argomenti di questa prova saranno: storia, geografia, educazione civica e italiano. Coloro che passeranno questo primo step saranno poi sottoposti a prove obbligatorie di resistenza fisica; in particolare gli aspiranti alle forze di terra dovranno eseguire 1000 metri di corsa, flessioni sulle braccia e salto in alto, mentre quelli delle forze di mare dovranno eseguire le stesse cose tranne le flessioni, perché al loro posto ci sarà la prova dei 25 metri di nuoto in stile libero.

L'ultimo step consisterà in una serie di accertamenti inerenti allo stato di salute fisica e mentale del candidato e in un periodo di formazione regolarmente retribuito dopo del quale il selezionato sarà definitivamente un allievo finanziere e potrà quindi essere assegnato alla sede che ne avrà esigenza.