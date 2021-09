Nei mesi di settembre e ottobre 2021 è possibile partecipare a tanti Concorsi Pubblici finalizzati all'assunzione di personale da impiegare in vari settori, da quello della pubblica amministrazione a quello della sanità. Di seguito le offerte attive, i requisiti, la scadenza e la modalità per candidarsi.

Concorsi attivi per la pubblica amministrazione

Nuove opportunità di lavoro grazie ai concorsi per l'assunzione di personale da inserire nel settore della pubblica amministrazione. Entro l'1 e il 15 ottobre ci si può candidare per i ruoli di funzionari e addetti al MUSE di Trento.

I contratti sono a tempo indeterminato.

In Emilia Romagna si cercano collaboratori amministrativi per l'AUSL di Modena. Tra i requisiti richiesti, la laurea. Le candidature vanno inviate in via telematica.

Sono sette i concorsi indetti dalla città metropolitana di Milano rivolti a laureati e diplomati da impiegare in vari ruoli; domande entro e non oltre il 30 settembre.

Ministero della Giustizia, come partecipare al concorso per 8171 addetti Ufficio processo

Uno dei concorsi pubblici più attesi è senza dubbio quello indetto dal ministero della Giustizia per 8171 nuove leve che prenderanno servizio all'Ufficio per il processo. La candidatura va inoltrata entro il 23 settembre, dunque ancora poco tempo per poter partecipare alle selezioni.

Interessante anche il concorso che vedrà l'inserimento di 4500 funzionari nei Centri per l'impiego. Ad ora, si segnala un ritardo in diverse regioni ma entro il 2021 dovrebbero essere approvati i bandi mancanti.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2021

Presso la sede centrale di Roma verranno effettuate le assunzioni di 2320 funzionari amministrativi che lavoreranno nelle varie sedi dell'Agenzia delle Entrate dislocate nelle sedi italiane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

C'è tempo fino al 30 settembre per inviare la domanda. Si ricorda che il contratto offerto è a tempo indeterminato. Sempre presso l'Agenzia delle Entrate sarà possibile trovare impiego come funzionari informatici: i posti a disposizione sono 100, stessa identica scadenza per l'invio della candidatura.

Assunzioni nella sanità, i concorsi attivi

Entro il 14 ottobre ci si può candidare come ricercatori presso l'Istituto Besta di Milano. Richiesta ovviamente la laurea.

Sono 23 i posti a disposizione per infermieri presso l'azienda Zero a Padova. Chi intende fare domanda, ha tempo fino al 14 ottobre. Indetti anche concorsi dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma per 153 medici volti all'assunzione con contratto a tempo indeterminato (scadenza 10 ottobre 2021).

Si segnala anche il concorso pubblico bandito dall'ASP dei comuni modenesi area nord per 30 operatori socio sanitari: la domanda va inoltrata online entro il termine fissato del 28 settembre.

Ministero della Difesa: bandi Esercito e Guardia di Finanza

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per 101 Allievi Tenenti in Ferma Prefissata in possesso di laurea. Si può inviare la candidatura entro il 14 ottobre 2021.

La Guardia di Finanza mette a disposizione 1409 posti per allievi finanzieri. Previsto corso di formazione propedeutico all'espletamento del ruolo. Gli interessati possono presentare la domanda entro l'11 ottobre 2021, sempre per via telematica.