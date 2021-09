È stato pubblicato il Concorso Pubblico indetto dalla Guardia di Finanza per 1409 Allievi Finanzieri che saranno ammessi al corso di formazione.

Oltre ai VFP4 e VFP1 il bando è aperto anche ai civili, purché in possesso di specifici requisiti. La domanda per partecipare al concorso va inoltrata -secondo quanto riporta la Gazzetta Ufficiale - entro e non oltre il 10 ottobre 2021.

Di seguito approfondiamo i requisiti, le modalità di selezione e le prove da sostenere.

Come entrare nella Guardia di Finanza

Per poter entrare nel corpo della Guardia di Finanza occorre superare un concorso pubblico che viene di norma pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Di recente, è stato indetto un bando volto al reclutamento di 1409 allievi finanzieri. Al concorso in essere possono partecipare i VFP4, i VFP1, i VFP1T e anche i civili.

Per poter partecipare al concorso pubblico indetto dalla Guardia di Finanza come cittadini, è indispensabile essere in possesso di diploma superiore di secondo grado.

I 1409 allievi verranno così ripartiti: 210 nuove leve prenderanno servizio nel contingente di mare e 1199 nel contingente ordinario. Fra essi 18 posti saranno destinati a civili in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Tutti i candidati devono avere un'età anagrafica compresa tra i 18 e 26 anni, non essere condannati o imputati e non essere stati selezionati per il servizio civile nazionali come obiettori di coscienza.

Requisito fondamentale è il possesso dell'attestato di un diploma che consenta l'accesso agli studi universitari.

Guardia di Finanza, le prove del Concorso

Visto l'alto numero dei partecipanti, è prevista una prova pre-selettiva che consiste in una serie di quiz (tra le materie d'esame, ad esempio, test logico matematici e domande di storia e geografia).

Chi avrà superato la prova potrà poi sostenere il test di efficienza fisica.

Oltre a tale prova, i candidati dovranno sottoporsi a test per accertare l'idoneità attitudinale, psico-fisica e A.T.P.I. (si precisa che quest'ultima è prevista solo per coloro che concorrono a tale titolo).

La commissione valuterà poi i titoli in possesso.

Per poter consultare tutti i requisiti specifici nel dettaglio, è possibile scaricare il bando completo reperibile sul numero 72 della Gazzetta Ufficiale.

Come partecipare al Concorso della Guardia di Finanza 2021

Le domande per presentare la propria candidatura vanno compilate e inoltrate online con identificazione CIE oppure con SPID. La scadenza ultima per inoltrare la domanda è fissata, secondo quanto riporta la Gazzetta Ufficiale, per le ore 12 del giorno 10 ottobre 2021.

Tutte le successive comunicazioni relative al concorso pubblico, comprese le date nelle quali si effettueranno le prove d'esame e relative sedi, verranno pubblicate nella sezione 'Concorsi' del sito ufficiale della Guardia di Finanza.