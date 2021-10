L'istituto bancario Intesa Sanpaolo ha recentemente aggiornato le proprie Offerte di lavoro sul proprio sito ufficiale. In particolare, le sue proposte lavorative sono indirizzate a diplomati e laureati che avranno anche la possibilità di candidarsi ed effettuare un colloquio con la società in modalità telematica.

Intesa Sanpaolo: le opportunità di lavoro

Gli aspiranti che sono interessati a candidarsi per le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo potranno proporsi, ad esempio, come agenti junior oppure come junior analyst. Per quanto concerne la prima posizione, i candidati devono essere in possesso di un diploma di cinque anni in ambito economico (oppure una laurea nello stesso settore), avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, mostrare un approccio al lavoro imprenditoriale e di consulenza, capacità di organizzare le proprie attività, lavorare per obiettivi e raggiungere il risultato.

Una breve esperienza in ambito commerciale, invece, è preferibile ma non indispensabile, così come l'iscrizione agli elenchi Oam (Organismo agenti e mediatori) o al registro Rui dell’Ivass. Tale figura ha il compito di gestire fuori sede conti correnti e carte, sia privati che business, di promuovere i prodotti, di acquisire nuovi clienti mediante un'offerta personalizzata presso Intesa Sanpaolo. La sede del lavoro è l'intero territorio nazionale.

Il ruolo di junior analyst, invece, è riservato a personale che abbia conseguito una laurea in ambito scientifico, tecnologico, matematico e ingegneristico e conosca bene l'inglese. Un requisito preferenziale è avere esperienza, anche universitaria, in progettualità in ambito It.

Le figure, inizialmente, saranno assunte per effettuare uno stage per le sedi di Milano, Torino, Padova e Bergamo.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo, la possibilità di una prova colloquio

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario recarsi sul sito ufficiale dell'istituto bancario, nella sezione "Carriere".

In seguito comparirà un elenco di posizioni aperte che corrispondono alle offerte di lavoro ancora attive presso la società. Cliccando sulle posizioni aperte è possibile conoscere tutti i dettagli della proposta di lavoro e, dunque, inviare in modalità telematica la propria candidatura.

L'istituto bancario fornisce l'opportunità, tramite il proprio sito, di effettuare una prova colloquio online.

Si tratta di un colloquio conoscitivo che serve alle risorse per orientarsi nel mondo del lavoro. Per partecipare all'iniziativa bisogna prenotarsi, inoltre è richiesta una laurea magistrale da conseguire in breve tempo o già conseguita.