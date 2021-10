Poste Italiane ha aperto le selezioni per assumere nuove risorse all'interno del proprio organico. Al momento, infatti, è possibile candidarsi per i ruoli di portalettere (postino), consulente finanziario e per figure di front end. Le Offerte di lavoro, dunque, riguardano sia diplomati sia laureati.

Poste italiane: le offerte di lavoro aperte ai diplomati

I candidati che sono in possesso del diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) potranno proporsi sia per il ruolo di portalettere sia come figure di front-end. Per diventare postini è necessario aver conseguito al diploma una votazione di almeno 70 su 100 (in alternativa anche una laurea triennale con voto di almeno 102 su 110) ed essere in possesso di una patente valida per poter guidare il mezzo aziendale.

Non sono richiesti altre competenze professionali, tranne per gli aspiranti che intendono candidarsi nella provincia di Bolzano: in tal caso la figura deve possedere un patentino di bilinguismo. Le assunzioni avverranno a partire da ottobre 2021 e riguardano: Lombardia, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Veneto, Liguria, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il tipo di contratto offerto inizialmente è a tempo determinato. La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata per il 12 ottobre alle 23:59.

Per quanto riguarda le selezioni aperte per figure di front end, l'opportunità lavorativa riguarda il Trentino Alto Adige e, più precisamente, la provincia di Bolzano.

Oltre al diploma di scuola superiore, le risorse dovranno possedere un patentino di bilinguismo e lavoreranno all'interno degli uffici postali di Poste Italiane. Tali figure, infatti, si occupano della vendita dei servizi di competenza, garantendo l'esecuzione delle rispettive procedure operative e amministrative sulla base degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Lavoro Poste: si cercano consulenti finanziari laureati

Poste Italiane sta cercando laureati da formare come consulenti finanziari. Oltre al diploma di laurea, occorrono buone capacità a relazionarsi con la clientela, padronanza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, volontà di mettersi in gioco e propensione a raggiungere gli obiettivi commerciali.

Le selezioni per questa posizione sono aperte in tutta Italia e si chiuderanno il 31 dicembre 2021. Il tipo di contratto offerto è inizialmente di apprendistato professionalizzante.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario collegarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte".