Penny Market ha aperto nuove posizioni lavorative grazie all'inaugurazione di diversi punti vendita sul territorio nazionale. In particolare sta cercando addetti alla vendita e assistenti direttore negozio. Per il primo profilo professionale menzionato, inoltre, non è richiesta esperienza lavorava. Le candidature alle Offerte di lavoro della catena di supermercati dovranno essere inviate in modalità esclusivamente telematica.

Offerte di lavoro Penny Market per addetti alle vendite

La catena di supermercati attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, con sedi stanziate in diverse regioni del territorio nazionale, ha aperto nuove posizioni per assumere personale.

In particolare sta cercando addetti vendita che non abbiano esperienza nel medesimo settore. Le risorse saranno assunte inizialmente per uno stage di sei mesi durante il quale saranno affiancate da personale esperto mediante il quale impareranno a relazionarsi con la clientela, approfondendo attività e responsabilità utili a lavorare in un punto vendita di una catena multinazionale. Per tale posizione di lavoro, Penny Market cerca persone motivate, con voglia di imparare e determinazione. L'offerta di lavoro riguarda molti supermercati d'Italia, tra cui quello di nuova apertura di Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni (provincia di Caserta), Monteforte Irpino (Avellino), Casavatore (provincia di Napoli), Napoli, Alba (Cuneo), Santena e San Maurizio Canavese (Torino), Torino, Gorgonzola e Corbetta (Milano), Brembate e Medolago (Bergamo), Peschiera del Garda (Verona), Marcon (Venezia), Porcia (Pordenone), Genova, La Spezia, Sanremo (Imperia), Piacenza, Bologna, Carpi (Modena), Lucca, Siena, Firenze, Livorno, Bastia Umbra (Perugia), Falconara Marittima e Jesi (provincia di Ancona), le nuove aperture di Roma, Viterbo, Roseto degli Abruzzi (Teramo), Campobasso, Foggia, Bari, Lavello (Potenza), Policoro (Matera), Agrigento, Lentini (Siracusa), Palermo e Catania.

Assunzioni per assistenti di direttore, i requisiti e come candidarsi

Penny Market sta cercando anche assistenti direttore di negozio nelle sedi di Santa Maria Capua Vetere (nuova apertura) Napoli via Arenaccia (nuova apertura), Asti, Carpi, Ferrara e Roma. Gli aspiranti devono aver maturato almeno uno o due anni di esperienza nel settore della Gdo, in particolare nell'ambito alimentare, avere propensione ai rapporti con la clientela e devono dimostrarsi motivati al lavoro per obiettivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Penny Market è necessario collegarsi sul sito ufficiale della catena di supermercati nella sezione "Lavora con noi". In tale ambito bisognerà scegliere la sezione "Rete vendita" in cui compariranno tutte le posizioni lavorative aperte. Dopo aver cliccato quella a cui si è interessati, si dovrà effettuare l'iscrizione al sito al fine di completare correttamente la procedura.