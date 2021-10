Sono attualmente aperte le assunzioni nel gruppo bancario Unicredit. La società, infatti, per il potenziamento del proprio organico sta portando avanti un piano di assunzioni di personale volto a reperire giovani laureati da inserire con la posizione di consulente di filiale nelle diverse sedi presenti sul territorio italiano.

Continuano le assunzioni nel gruppo Unicredit

Attiva da decenni nel settore finanziario e creditizio, Unicredit ha oltre 80 mila dipendenti e, con le nuove assunzioni potrà contare sull'ingresso di nuova forza-lavoro da inserire nelle varie filiali.

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano consulenti che avranno la possibilità di operare nelle sedi di Milano, Torino, Bologna, Modena, Verona, Roma, Napoli e Palermo.

Le risorse avranno la possibilità di intraprendere un percorso di carriera solido e crescere sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale.

Si ricercano consulenti di filiale, serve la laurea

I consulenti di filiale verranno inseriti in un primo percorso formativo che consentirà di apprendere le nozioni necessarie in campo finanziario, creditizio e nel settore bancario. Dovranno occuparsi dell'assistenza alla clientela proponendo i migliori prodotti in ambito finanziario alla clientela facendo in modo di soddisfare tutte le loro esigenze.

Difatti, il consulente di filiale avrà il compito di informare i clienti sulle strategie di mercato, sulle nuove offerte del gruppo bancario Unicredit e sulle promozioni in corso, oltre a svolgere attività di promozione dei prodotti offerti da Unicredit e indicare le soluzioni sugli eventuali investimenti. Dovranno rispondere anche delle eventuali problematiche riscontrate e fornire continua assistenza.

I requisiti richiesti

I requisiti necessari per candidarsi alla suddetta posizione sono: laurea di primo o secondo livello in materie giuridiche, economiche, matematiche, in scienze politiche o della comunicazione conseguite con ottima votazione, e una buona conoscenza della lingua inglese.

Occorre inoltre avere una predisposizione alla risoluzione dei problemi, avere una dimestichezza nell'uso dei computer e dei software gestionali e un buon uso del pacchetto Office.

Inoltre, i candidati ideali dovranno avere un'attitudine al lavoro in team e ottime capacità di organizzazione, oltre ad un'abilità nelle relazioni con la clientela.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro attive sul sito istituzionale del gruppo Unicredit e, dopo aver scelto la posizione desiderata, potranno inviare la candidatura direttamente online.