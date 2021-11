Continuano le assunzioni nella multinazionale del settore dolciario Ferrero. L'azienda, infatti, ha recentemente attivato nuove selezioni di personale volte al reclutamento di giovani che saranno inseriti con il profilo professionale di operaio di stabilimento e addetti alla manutenzione.

Assunzioni nell'azienda Ferrero nei vari stabilimenti

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale messo a disposizione dall'azienda, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae. Ferrero, da qualche tempo è interessata all'ingresso di nuova forza-lavoro che contribuirà allo sviluppo e al potenziamento del reparto produttivo dell'azienda.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro, la multinazionale Ferrero ha attivato le assunzioni per operai di stabilimento da inserire nelle sedi di Balvano in provincia di Potenza, Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Per il solo stabilimento di Balvano, invece, si ricercano addetti alla manutenzione elettronica.

Selezioni in corso per la figura di operaio

Gli operai contribuiranno alla crescita della multinazionale nell'ambito della filiale affidata e garantiranno il corretto ciclo produttivo dello stabilimento facendo in modo di rendere più efficiente la produzione. Si occuperanno anche del confezionamento dei prodotti e di segnalare eventuali guasti e anomalie riscontrati nei macchinari o negli impianti di produzione.

Per candidarsi alla posizione di operaio non vengono richiesti requisiti particolari. I candidati ideali, infatti, dovranno avere un diploma di maturità, ottime capacità di organizzazione, attitudine alla risoluzione dei problemi e propensione ai lavori manuali ed operativi.

Posti anche per addetti alla manutenzione

Le assunzioni riguardano anche il profilo professionale di addetto alla manutenzione elettronica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, le risorse che opteranno per questa posizione dovranno occuparsi della manutenzione preventiva e predittiva da effettuare sui macchinari utilizzati per la produzione, eseguire l'analisi dei guasti e la diagnostica, oltre a garantire il corretto ciclo di produzione e mantenere l'efficienza degli impianti. In questo caso, si richiede una competenza in ambito tecnico, capacità all'analisi dei guasti, propensione al problem solving, oltre a possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conoscenza di PLC e avere disponibilità a lavorare su tre turni.

Le candidature potranno essere inviate utilizzando il canale telematico messo a disposizione dalla multinazionale, alla sezione "Offerte di lavoro", dove gli interessati potranno allegare il proprio curriculum.