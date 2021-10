Bartolini avvia nuove assunzioni per profili diplomati. Interessanti opportunità, quindi, per molti giovani in cerca di un'occupazione che potranno far parte di una realtà in costante crescita. L'azienda, infatti, è interessata alle assunzioni per impiegati operativi e impiegati data-entry che potranno presentare domande direttamente online.

Assunzioni lanciate dall'azienda Bartolini

Le assunzioni nell'azienda Bartolini rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano crescere sia dal punto di vista personale che professionale visto che, inizialmente verranno affiancati da personale esperto occupandosi delle pratiche amministrative e dell'assistenza alla clientela in generale.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, le assunzioni attuali si concentrano nelle sedi di Alessandria, Aosta, Asti, Bassano del Grappa (Vicenza), Bergamo, Bologna, Bra in provincia di Cuneo, Brescia, Bressanone e Desenzano del Garda in provincia di Brescia che richiedono impiegati operativi mentre si ricercano anche impiegati data-entry per la filiale di Cesena.

Selezioni avviate per impiegati operativi

Gli impiegati operativi si occuperanno dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative, ovvero, la gestione della cassa, la bollettazione, la gestione delle spedizioni, l'organizzazione dei giri quotidiani degli autotrasportatori e fornire assistenza adeguata alla clientela anche per via telefonica.

Inoltre predisporranno la documentazione necessaria per la partenza dei pacchi dalla filiale fino alla consegna ai destinatari. Per candidarsi servirà un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Ragioneria, esperienza nel settore impiegatizio e nello svolgimento delle pratiche amministrative ed una conoscenza della strumentazione informatica.

Si ricercano anche impiegati data-entry

Gli impiegati data-entry, invece, dovranno gestire le spedizioni in partenza dalla sede fino all'arrivo alla destinazione, predisporre i documenti necessari ed effettuare il data-entry sulle spedizioni e sulle merci in entrata nella filiale. Potranno partecipare alle selezioni per questo profilo professionale tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità, che abbiano una buona conoscenza della strumentazione informatica, ottima precisione e velocità nell'effettuazione del data-entry ed un'ottima conoscenza del pacchetto Office.

Gli interessati alle assunzioni nell'azienda Bartolini potranno inviare il proprio curriculum vitae utilizzando l'apposito form predisposto dall'azienda sul proprio portale, alla sezione "Consulta le nostre inserzioni". Le candidature ricevute con altre modalità non verranno prese in considerazione dai responsabili del personale.