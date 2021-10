Eni ha inserito nuove offerte lavorative nella sua pagina web dedicata alle carriere. In particolare, l'azienda cerca persone che dovranno svolgere lavoro d'ufficio e il tipo di laurea e il livello di esperienza richiesti cambieranno in base al tipo di mansioni da svolgere. Si può partecipare alla campagna di reclutamento entro il 19 ottobre 2021 utilizzando un'apposita area del sito ufficiale aziendale in cui l'azienda precisa che: "Valuterà le candidature pervenute a prescindere da differenti caratteristiche o orientamenti personali e culturali".

Alcune figure richieste da Eni per il lavoro d'ufficio

Una delle più recenti figure professionali ricercate da Eni da impiegare in ufficio è lo specialista dei media digitali. Ciò significa che il candidato dovrà essere in grado di sviluppare la campagna pubblicitaria della società attraverso i vari mezzi forniti da internet. Quindi uno dei requisiti principali richiesti è la conoscenza degli strumenti di advertising forniti da Facebook, Google e Pinterest e in più della lingua inglese. Gli altri due requisiti importanti di cui si è accennato in precedenza sono il possesso di una laurea in economia, o materie inerenti al marketing, e fino a 3 anni di esperienza pregressa. Quanto all'inquadramento, si comincerà a lavorare con un apprendistato poiché l'azienda precisa di non cercare persone senior.

Il luogo di lavoro sarà Milano.

L'azienda cerca anche personale da introdurre nella squadra di tecnici che implementano i sistemi informatizzati che gestiscono le infrastrutture aziendali. Per cui saranno necessari candidati laureati in ingegneria meccanica, matematica o in materie tecnologiche ed esperienza di almeno 3 anni come nel caso della posizione precedente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre a ciò, i lavoratori dovranno conoscere l'inglese e le tecniche base per svolgere questo tipo di lavoro, le quali sono descritte dettagliatamente nell'annuncio presente sul sito ufficiale di Eni. Per finire, il contratto lavorativo sarà a tempo indeterminato e anche in questa occasione si verrò destinati alla sede di Milano.

Un altro esempio di candidato ricercato è l'esperto nelle analisi di mercato del settore gas. La persona selezionata dovrà analizzare gli effetti che le decisioni aziendali avranno sul mercato e nei confronti degli enti regolatori. Per cui saranno valutati laureati in economia e ingegneria con una consistente esperienza e conoscenza delle tecniche di analisi qualitativa e quantitativa dell'andamento del mercato del gas. In aggiunta bisognerà sapere anche l'inglese. Il neo assunto lavorerà a San Donato Milanese a tempo indeterminato.

Come si fa la domanda di lavoro

Come anticipato, le candidature vanno fatte online e basterà digitare 'eni lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link che permette di accedere alla pagina del lavoro.

All'interno di quest'ultima compare immediatamente l'elenco delle posizioni aperte, tra cui quelle descritte finora. Cliccando la propria scelta si potrà leggere una dettagliata descrizione e il pulsante giallo 'Candidati online' consentirà di completare l'invio del curriculum attraverso la registrazione al sito ufficiale dell'azienda in questione.