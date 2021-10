Al via il bando per 1.858 posti a tempo indeterminato per la selezione di personale da assumere dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In particolare la selezione in questione è rivolta a coloro che aspirano a lavorare all'interno delle ente pubblico come consulenti di protezione sociale, figura che potenzierà gli uffici previdenziali dandogli un nuovo impulso. Le mansioni che andranno a svolgere i vincitori di concorso che aderiranno a tale bando, prevedono attività mirate ad assicurare alti livelli di prestazioni in materia previdenziale e assistenziale.

Inoltre si occuperanno anche di funzioni di consulenza e produzione, con competenze anche nell'intervento e nell'analisi.

I requisiti che gli aspiranti devono possedere per aderire al bando di concorso Inps

Per poter accedere al bando di concorso Inps, i candidati devono possedere determinati requisiti minimi come la laurea e la cittadinanza italiana. Inoltre non bisogna essere stati destituiti da pubblici impieghi, non aver riportato condanne penali e si deve essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, oltre che godere dei diritti politici e civili. Per quanto concerne il titolo di studio, sono molteplici gli indirizzi universitari accettati per l'adesione al bando, sicuramente tra questi vi è la laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Statistica, Ingegneria Gestionale, ecc.

Come presentare la domanda di adesione in via telematica

Gli aspiranti potranno inviare la domanda di adesione entro le ore 16:00 del 2 novembre esclusivamente in via telematica attraverso le proprie credenziali Inps, carta di identità elettronica, Spid e Carta Nazionale dei Servizi. Nello specifico l'apposito form creato per la compilazione della domanda, si può trovare sul sito ufficiale di Inps.

Le prove che i candidati dovranno sostenere per essere assunti a tempo indeterminato

Le prove che i candidati dovranno svolgere sono due scritte e una orale. Nel caso pervenissero più di 25mila domande, sarà prevista anche una prova preselettiva con test a risposta multipla su varie discipline di cultura generale. Per conoscere nel dettaglio il programma da studiare per le prove scritte e orali, bisogna consultare il bando ufficiale del concorso.

Inoltre dal bando sarà possibile evincere anche nel dettaglio tutti i titoli di studio accettati come requisito minimo di adesione. Oltre alle materie di studio inerenti alle mansioni che i neoassunti andranno a svolgere, saranno valutate anche le conoscenze dell'inglese e dell'informatica.