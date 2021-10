Assicurazioni Generali Italia, la più grande compagnia italiana di assicurazioni e la terza europea per fatturato, ha recentemente pubblicato una serie di annunci di lavoro rivolti a laureati e a diplomati.

I profili professionali ricercati sono relativi a entrambi i sessi. Vengono proposte posizioni a tempo determinato e a tempo indeterminato al Nord e al Sud.

Generali Italia Assicurazioni cerca laureati e diplomati per contratti a tempo indeterminato

La prima posizione ricercata è quella di Product Manager Banking per la sede di Milano. Tale figura si occuperà di diverse mansioni, tra cui sviluppo e manutenzione della gamma conti correnti, carte, risparmio amministrato, credito.

Fra i requisiti richiesti vi è la laurea specialistica in discipline tecnico-scientifiche o economiche e un'esperienza di almeno un anno nella progettazione di prodotti bancari. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato.

Si ricerca poi un Responsabile dei prodotti bancari e commerciali per la sede di Milano, il candidato guiderà il team Banking & Trading Product, si occuperà delle attività di manutenzione e sarà responsabile del processo di innovazione banking & trading. Fra i requisiti richiesti c'è la laurea in Economia o Ingegneria Gestionale e più di cinque anni di esperienza nel settore bancario. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato.

Quanto al Responsabile del progetto per la sede di Milano che si occuperà delle attività di project management, con un focus specifico sui progetti di trasformazione aziendale.

Tale figura dovrà definire la governance del progetto, ovvero provvedere alla pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di progetto. Viene richiesta una Laurea Magistrale in discipline quali Economia e Ingegneria, 4-5 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari/gestione patrimoniale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Viene inoltre ricercato uno Specialista Regulatory e Operazioni Straordinarie per la sede di Milano: il neoassunto avrà il compito di supportare le diverse strutture aziendali delle società in Italia al fine di garantire l’espletamento degli adempimenti legali nell’esecuzione di operazioni straordinarie. Il candidato deve aver conseguito una laurea in giurisprudenza e il titolo di avvocato (preferibile).

Previsto contratto a tempo indeterminato.

Inoltre si assume anche un Team member Progetto Pianificazione e Controllo che partecipa alla definizione e all'implementazione di nuovi processi e sistemi di controllo per allinearli ai nuovi principi IFRS17/9. I requisiti necessari sono: Laurea in Economia/ Statistica/ Scienze attuariali, esperienza maturata in società assicurative, di consulenza o affini nel business vita. Previsto contratto a tempo indeterminato nella sede di Mogliano Veneto.

Viene ricercato anche un Addetto/a Gestione Tecnica Strutture Logistiche, che dovrà occuparsi del coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione del piano di apertura/chiusura delle strutture logistiche della banca e del gruppo bancario nell'ottica dell'implementazione del modello di presenza territoriale e dei servizi offerti.

Richiesto il possedimento di Laurea in architettura/ingegneria civile, diploma da geometra e massimo 35 anni. La sede di lavoro è Milano e verrà stipulato un contratto a tempo indeterminato.

I lavori a tempo determinato

Un altro profilo ricercato è quello per impiegato/a per le seguenti sedi: Agenzia Generale di Milano Est, Bologna, Vercelli, Roma Salario, Venezia , Vibo Valentia, Castelfranco Veneto da inserire, a tempo determinato. La mansione prevede di adempiere ad attività amministrativo/contabili, quali gestione dell’amministrazione e della corrispondenza. Occorre aver conseguito diploma di ragioneria o equivalente.

Viene cercato poi un assistente di Direzione per la sede di Milano, che deve organizzare l’agenda degli appuntamenti e degli incontri del Manager e ne gestisce la corrispondenza, organizza viaggi e trasferte.

Per tale ruolo occorre aver conseguito una Laurea in materie umanistiche e bisogna avere ottime doti di comunicazione, scrittura e relazione. L’offerta è relativa a un contratto a tempo determinato di circa 12 mesi.

Un'altra figura richiesta è quella di Formatore Rete di Vendita Junior che si occuperà di gestire la progettazione corsi, percorsi formativi e strumenti sia di aula sia in e-learning attraverso la progettazione e realizzazione dei contenuti e materiali dei corsi in aula e a distanza. Fra i requisiti richiesti c'è la Laurea in Economia/Marketing & Comunicazione. Le sedi di lavoro sono Mogliano Veneto/Roma. Previsto contratto a tempo determinato.

Si cerca anche un Consulente Assicurativo previdenziale per la sede di Bari.

Il ruolo prevede la responsabilità di sviluppare e gestire in autonomia l'acquisizione e e lo sviluppo di un portafoglio clienti, l’assistenza ai clienti nell'evoluzione dei loro bisogni. Occorre aver conseguito una Laurea, preferibilmente con indirizzo economico, finanziario e giuridico e/o diploma superiore. E’ prevista l’assunzione con contratto a tempo determinato di 12 mesi.

Infine viene cercato un Liquidatore sinistri salute: si tratta dell'addetto che garantisce il processo di liquidazione dei sinistri in ambito Health nel rispetto delle authority liquidative ricevute. Occorrono i seguenti requisiti: Laurea in ambito economico / legale. L’inserimento è previsto in un primo momento da remoto, poi da gennaio è previsto un parziale rientro presso la sede di Milano.

Come inviare la candidatura

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Assicurazioni Generali Italia possono candidarsi visitando la pagina web dedicata alle ricerche in corso del gruppo e, dopo aver selezionato l'annuncio di proprio interesse, inviare il curriculum vitae tramite l'apposito form.