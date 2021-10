Dalla sezione carriere del sito ufficiale di Bialetti emergono ricerche in corso di personale da impiegare per lavoro d'ufficio. Alcune delle posizioni aperte riguardano le aree pianificazione e assistenza clienti e non prevedono date di scadenza per partecipare alle selezioni. Nel concreto, le domande lavorative vanno effettuate online attraverso il portale indicato all'inizio ma è possibile fornire i dati per una candidatura spontanea nel caso in cui non si è idonei alle offerte lavorative in corso di selezione.

Il personale ricercato per lavoro d'ufficio

Quanto al lavoro d'ufficio per l'area pianificazione, Bialetti cerca laureati che siano in grado di redigere previsioni di vendita inerenti i prodotti finiti assegnati e di acquisto riguardanti le materie prime da approvvigionare. I candidati dovranno analizzare le tendenze del passato per verificare le differenze rispetto a quanto pianificato e per garantire che ci siano sempre scorte in magazzino. L'azienda selezionerà coloro che hanno una laurea in economia o ingegneria gestionale, almeno 1 anno di esperienza in questo settore e conoscano l'inglese, Office e le tecniche per realizzare i piani di produzione, logistica e vendita. Da precisare che il reclutamento di figure con esperienza, come in questo caso, prevede un primo colloquio con la direzione del personale e in seguito un secondo incontro con i manager dell'area in cui si andrà a lavorare.

L'inquadramento non viene specificato e si lavorerà presso la sede di Coccaglio, provincia di Brescia.

Per l'area assistenza clienti, l'azienda ricerca persone che dovranno registrare i dati della clientela, ovvero: ordini, pagamenti e problematiche riscontrate. Inoltre, i nuovi assunti dovranno occuparsi sia delle chiamate provenienti dai punti vendita e sia di quelle ricevute direttamente dai clienti.

Per questo ruolo non sono richiesti particolari requisiti ma sarà importante sapersi relazionare con il pubblico e conoscere il software Office. L'inquadramento consiste in un periodo di stage da svolgere presso la filiale di Coccaglio, provincia di Brescia.

Come candidarsi online

Candidarsi online significa per prima cosa digitare 'Bialetti lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca in modo da avere a disposizione il link al portale delle carriere.

Una volta al suo interno, bisognerà cliccare a sinistra su 'Posizioni aperte' e poi su 'Corporate' per ottenere la lista delle offerte di lavoro, incluse quelle descritte prima. Un click sulla propria scelta mostrerà una pagina con le mansioni, i requisiti, la sede e i riquadri da riempire per completare l'invio del curriculum.