Bosh ha attualmente inserito annunci nella sezione lavoro del suo sito ufficiale e tra questi ci sono posizioni aperte per diplomati e laureati per lavoro di contabilità. In particolare, uno degli annunci in questione prevede che per partecipare alla selezione bisogna avere almeno un diploma più formazione successiva. Le candidature vanno effettuate esclusivamente online e bisogna ricordare che attraverso il portale indicato all'inizio è possibile inviare il curriculum senza limiti di scadenza.

La ricerca di persone per lavoro di contabilità

Ultimamente, Bosch cerca persone che aiuteranno lo staff amministrativo nel lavoro di contabilità, ovvero nelle operazioni quotidiane di fatturazione, pagamento e ogni altro atto tipico di questo ufficio.

Il requisito base richiesto per essere reclutati è il possesso di una laurea in economia o finanza, a cui vanno ad aggiungersi la conoscenza dell'inglese, del tedesco solo in via facoltativa e del software Office, in particolare Excel. Come già evidenziato, l'inquadramento prevede uno stage full-time il quale dovrà essere svolto presso la società Bosch Rexroth di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano.

Un altro caso di ricerca in corso è la posizione aperta di addetto alla contabilità generale presso la sede di Villasanta, provincia di Monza Brianza, la quale prevede che il neo assunto debba occuparsi di fatturazione attiva e passiva, gestione della cassa, budget, bilanci, liquidazioni Iva, dichiarazioni dei redditi e di ogni altra attività inerente questo settore.

Il requisito principale per candidarsi è il possesso di un diploma con annessa formazione successiva oppure di una laurea in economia e in più saranno fondamentali la conoscenza dell'inglese, dei principi contabili e delle norme fiscali vigenti. Dal relativo annuncio emerge che anche se non viene specificata chiaramente la richiesta di esperienza sarà preferito chi è in grado di lavorare autonomamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Del contratto di lavoro viene detto soltanto che è full-time quindi si presume che i dettagli vengano trattati durante il colloquio.

Un ultimo esempio da considerare è la ricerca di ragionieri fornitori per la sede di Offanengo, provincia di Cremona. In questo caso, il personale verificherà e contabilizzerà le fatture ricevute e collaborerà con i colleghi per tutte le attività richieste dall'area contabilità e finanza.

Anche qui il candidato dovrà avere una laurea in economia o finanza e la conoscenza dell'inglese ma sarà importante anche il possesso di un'esperienza di almeno 3 anni in questo campo e dimestichezza con l'uso del programma informatico SAP. Riguardo all'inquadramento, valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Come candidarsi online

Per candidarsi online alle Offerte di lavoro bisogna innanzitutto digitare 'bosch lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. In questo modo si avrà a disposizione il link per accedere alla pagina delle carriere del portale aziendale la quale mostrerà subito il pulsante 'Trova lavoro'. Cliccando quest'ultimo si avrà immediato accesso all'elenco delle posizioni aperte, incluse le tre di cui si è parlato; non resta che scegliere quella a cui si è interessati per visualizzarne la descrizione e per completare la candidatura tramite il pulsante 'Mi interessa'.