In questo periodo non mancano le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Sono attualmente in corso le selezioni per ruoli attoriali, da protagonisti e secondari, per il nuovo film di Daniel Espinosa.

Inoltre sono aperte le selezioni figuranti speciali per lo spot di un nuovo modello di drone.

Madame Luna

Sono tuttora aperti i casting per Madame Luna (titolo provvisorio), il nuovo film diretto da Daniel Espinosa, regista di fama internazionale.

La ricerca per la realizzazione del film è diretta verso queste figure, per ruoli principali e secondari: una donna di origine eritrea, tra 25 e 55 anni, in grado di parlare in tigrino, inglese, italiano e arabo, una ragazza di origine eritrea di età compresa tra 18 e 30 anni, dall'aspetto nettamente giovanile, e un ragazzo della stessa fascia di età, che parlino entrambi in tigrino.

Vengono inoltre cercati: una donna di origine eritrea, tra 40 e 65 anni, in grado di parlare in tigrino, un uomo di origine africana, di età compresa tra 30 e 45 anni e che abbia tratti somatici del Maghreb, alcune ragazze di origine africana, tra 18 e 35 anni e con tratti somatici dell'area occidentale dell'Africa, e infine un ragazzo anche lui di origine africana ma dai tratti somatici prevalenti nella zona centrale dell'Africa.

Le riprese di Madame Lucia verranno effettuate nel corso della prossima primavera (le date esatte non sono ancora state fissate) in Italia meridionale. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: streetcastingmadameluna@gmail.com, allegando una fotografia in primo piano, una a figura intera e una sempre in primo piano ma con trucco e abiti femminili.

Si precisa che tutte le foto devono essere su sfondo bianco e che non devono esser autoscatti. Infine occorre allegare anche il proprio curriculum artistico.

Uno spot

Per realizzare lo spot di un nuovo modello di drone, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti speciali. Le riprese verranno poi effettuate nelle vicinanze di Milano, intorno alla metà del prossimo mese di novembre.

In particolare, si cercano innanzitutto un ragazzo e una ragazza, entrambi di età compresa tra 18 e 20 anni. Il ragazzo deve avere i capelli color biondo chiaro e possibilmente ricci, mentre la ragazza deve essere longilinea e di bella presenza. Si cercano inoltre un uomo di circa 40 anni, statura intorno a 180 cm. abbastanza snello e con barba non folta, e una ragazza di età compresa tra 25 e 30 anni, dai capelli lunghi fino a metà della schiena nonchè lisci e sciolti.

Verranno preferite le candidature provenienti dalla Lombardia, ma senza escludere altre possibilità. Per prendere parte ai casting gli interessati devono spedire dati personali e riferimenti di contatto, allegando una fotografia a figura intera e una in primo piano, a questo indirizzo di posta elettronica: rominaventosi@gmail.com.