Tra le ultime ricerche in corso di Granarolo risultano aperte posizioni per diplomati e laureati i quali verranno selezionati per svolgere un lavoro tecnico. Quest'ultimo interesserà l'area della manutenzione e per partecipare alla campagna di reclutamento sarà necessario utilizzare il portale web aziendale il quale nei relativi annunci non riporta scadenze entro cui candidarsi. Inoltre, il sito stesso consente di effettuare una candidatura spontanea a coloro che non sono idonei per le attuali offerte lavorative.

La ricerca di personale per lavoro tecnico

Un primo tipo di personale ricercato per lavoro tecnico è il manutentore elettrico il quale avrà il principale compito di montare la componentistica elettronica degli impianti. Oltre a questa mansione, egli dovrà controllare che tutto funzioni in modo efficiente e nel rispetto delle norme di sicurezza, segnalando gli eventuali malfunzionamenti attraverso l'uso di strumentazioni apposite, e nel caso emergesse un guasto dovrà provvedere alla riparazione. Granarolo richiede diplomati in ambito elettronico o meccatronico con esperienza e quindi che sappiano azionare i macchinari, leggere e interpretare i disegni elettrici, guidare un muletto, redigere un rapporto sugli interventi e che abbiano dimestichezza nell'uso dei programmi necessari alla movimentazione delle apparecchiature di cui si compone una linea produttiva.

L'inquadramento potrà essere sia a tempo determinato e sia indeterminato e il relativo annuncio menziona la Lombardia come regione in cui si andrà a lavorare.

Un'altra ricerca in corso da considerare è quella degli ingegneri di manutenzione i quali dovranno principalmente pianificare le manutenzioni e i materiali da acquistare.

Inoltre, chi verrà assunto dirigerà una squadra di manutentori e analizzerà i dati derivanti dagli interventi manutentivi. In questo caso, l'azienda cerca laureati in ingegneria meccanica, elettronica o automazione industriale, che sappiano usare Office e conoscano anche l'inglese; mentre in via facoltativa viene richiesta una qualche esperienza nella manutenzione a livello di industria.

Quanto al contratto di lavoro, valgono le stesse condizioni della posizione precedente e nell'annuncio si dice che l'ingegnere selezionato risponderà al responsabile dell'area manutenzione dello stabilimento di Soliera, provincia di Modena, ma potrà intervenire in qualsiasi sede presente in Lombardia.

Come si fa la domanda di lavoro

La domanda di lavoro va fatta online digitando per prima cosa 'granarolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. Una volta ottenuto il link, la pagina aziendale delle carriere mostrerà immediatamente l'elenco delle attuali offerte di lavoro, comprese le due posizioni analizzate finora. Un click sul titolo della propria scelta ne mostrerà la descrizione e i pulsanti attraverso i quali si avrà la possibilità di completare la candidatura, allegando anche il curriculum.