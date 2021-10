Attualmente nella sezione del lavoro del sito ufficiale di Ducati risultano ricerche in corso di impiegati diplomati e laureati. Alcune di queste riguardano determinate figure professionali richieste dalle aree ricerca e sviluppo, acquisti e vendite, posizioni a cui è possibile candidarsi online attraverso la stessa sezione del portale aziendale. Da ricordare che in ogni annuncio non sono indicate date di scadenza per partecipare alle selezioni.

Gli impiegati richiesti dalle aree ricerca e sviluppo, acquisti e vendite di Ducati

Uno degli impiegati diplomati di cui si è accennato sopra lavorerà nell'area ricerca e sviluppo dell'azienda Ducati con il ruolo di coordinatore dei meccanici di sviluppo.

Il candidato avrà il compito di montare un motomezzo di nuova ideazione, di testarlo per controllare se la componentistica funziona correttamente, coordinerà una squadra di meccanici e in più gestirà l'approvvigionamento dei materiali. Per partecipare alla campagna assunzioni bisognerà avere principalmente un diploma tecnico in ambito meccanico o elettronico, sapere le caratteristiche di un motomezzo e le tecniche per montarlo. Inoltre, egli dovrà conoscere Office, il programma SAP e dovrà essere in grado di leggere i disegni tecnici e utilizzare strumenti di precisione come il tornio. Quanto all'inquadramento, l'azienda prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orari flessibili e possibilità di spostarsi tra le sedi aziendali.

Si verrà assegnati alla sede di Bologna.

Come esempio di ricerca di impiegati laureati vi è la posizione aperta relativa all'area vendite, ovvero quella dello specialista del servizio al cliente. In sintesi, il nuovo lavoratore avrà il compito di creare e testare un sistema per soddisfare il cliente, verificandolo anche direttamente in concessionaria in modo da espanderlo poi a tutte.

A livello di requisiti, sarà necessario avere una laurea in economia, ingegneria gestionale o statistica e almeno 2 anni di esperienza nella consulenza al cliente. In più bisognerà saper usare il software l'Office, conoscere bene l'inglese e avere dimestichezza con le pubbliche relazioni. Si lavorerà a tempo indeterminato a Bologna.

Un'ultima ricerca di cui parlare è quella dell'impiegato acquisti il quale si occuperà del rifornimento del materiale elettrico o elettronico. In pratica, il candidato curerà i rapporti con i fornitori, si occuperà della contrattazione in un'ottica di risparmio sul costo d'acquisto. L'azienda richiede una laurea in ingegneria meccanica o elettrica, esperienza minima di 1 anno e anche per questa posizione sono richieste la conoscenza di Office, SAP e della lingua inglese. L'inquadramento e il luogo di lavoro sono gli stessi del ruolo precedente.

La domanda di lavoro

La domanda di lavoro va fatta online, ciò significa che bisogna digitare 'ducati lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link al portale web delle carriere.

Una volta al suo interno, un click sulla scritta sottolineata 'pubblicate sul nostro sito' condurrà direttamente alla lista delle figure ricercate, tra cui quelle descritte finora. Non resta che cliccare sulla propria scelta per leggerne la descrizione e terminare la candidatura tramite il pulsante rosso 'Candidati'.